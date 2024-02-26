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Нафта продовжує нести втрати після зміцнення долара на тлі прогнозів процентних ставок
07:25 26.02.2024 |
Ціни на нафту впали в понеділок, збільшивши втрати попередньої сесії після того, як долар виріс на тлі побоювань ринку, що вища, ніж очікувалося, інфляція може затримати зниження високих процентних ставок у США, які обмежують зростання світового попиту на пальне.
Ф'ючерси на нафту Brent о 06:19 EET впали на 35 центів, або 0,4%, до $81,27 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 35 центів, або 0 ,5% до $76,14 за барель на тлі зміцнення долара США. Зміцнення долара робить нафту дорожчою для власників інших валют.
Падіння спричинене втратами минулого тижня, коли нафта марки Brent впала приблизно на 2%, а нафта марки WTI впала більш ніж на 3% на тлі ознак того, що зниження відсоткових ставок у США може бути відкладено на два місяці через зростання інфляції.
"Схоже, що схильність до ризику пішла на спад після ралі ринку минулого тижня, очолене Nvidia, оскільки очікування більш високих і тривалих процентних ставок підняли долар США, здійснюючи тиск на ціни на сировинні товари", - сказала незалежний аналітик з Окленду Тіна Тенг.
Ціни на нафту торгуються між $70 і $90 за барель з листопада, оскільки зростання пропозиції в США та побоювання слабкого попиту в Китаї компенсують скорочення поставок ОПЕК+, незважаючи на дві активні війни.
"Ціни на сиру нафту знизилися через відсутність нових драйверів", - пишуть аналітики ANZ у замітці. «Нафта опинилася у пастці між бугаєвими факторами, такими як зниження видобутку ОПЕК та підвищеними геополітичними ризиками, а також ведмежими побоюваннями щодо слабкого попиту в Китаї».
Премія за геополітичний ризик від атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі залишається скромною і становить лише 2 долари за барель порівняно з нафтою Brent, йдеться в записці аналітиків Goldman Sachs.
Проте банк підняв свою літню пікову ціну до 87 доларів за барель з 85 доларів, оскільки збої в Червоному морі призвели до більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів, що належать країнам, які є членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). ОЕСР).
Goldman Sachs, як і раніше, очікує, що попит на нафту зросте на 1,5 мільйона барелів на день (барелів на добу) у 2024 році, але знизив прогноз Китаю, одночасно підвищивши його для США та Індії.
"Стійке зростання пропозиції нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, ймовірно, майже відповідатиме стійкому зростанню світового попиту", - додали аналітики.
Оскільки на Близькому Сході триває конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив CNN у неділю, що переговорники від США, Єгипту, Катару та Ізраїлю, під час переговорів у Парижі, узгодили основні контури угоди щодо заручників , але все ще ведуть переговори. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що поки неясно, чи відбудеться угода.
Аналітики ANZ очікують, що у США запаси нафти можуть почати падати найближчими тижнями, коли нафтопереробні заводи повернуться з технічного обслуговування, що може надати деяку підтримку цінам.
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