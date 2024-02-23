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АНАЛІТИКА

Автогаз за тиждень здорожчав на 85 копійок

 

За тиждень (з 16 по 23 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн/л, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 0,46 грн/л. Таким чином, різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн/л.

Найбільше зросла середня ціна на ресурс у мережі «Укрнафта» — на 2 грн/л, до 27,90 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л.

Максимальну вартість газу — 31,69 грн/л — зафіксовано у мережі Mango в Донецькій області, мінімальну — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal у Житомирській області.

Оператори одностайно прогнозують подальше зростання через стрибок цін у гуртовому сегменті. Нагадаємо, шо на аукціоні на Українській енергетичній біржі 21 лютого вартість окремих лотів перевищила 50 000 грн/т (27 грн/л) .

При незмінності поточних чинників (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість ритейлерів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16-го по 23 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,64

0,50

WOG

28,61

0,50

KLO

28,29

1,00

Mango

28,03

1,80

ZOG

28,00

1,50

SOCAR

27,99

0,00

Neftek

27,99

0,50

Укрнафта

27,90

2,00

Shell

27,66

0,85

BVS

27,49

1,00

Автотранс

27,48

1,00

U.GO

27,27

0,48

Олас

27,20

1,21

UPG

27,11

0,39

Рур груп

27,00

0,00

AMIC

26,99

0,83

Rodnik

26,99

1,20

VostokGaz

26,99

1,00

Motto

26,98

1,50

Chipo

26,90

1,32

VST

26,90

1,08

Ovis

26,79

0,99

Кворум

26,78

0,80

Катрал

26,77

1,00

Авіас

26,74

0,14

БРСМ-Нафта

26,74

1,11

Luxwen

26,59

1,00

Marshal

26,54

1,22

Авантаж 7

26,45

1,50

RLS

26,40

0,50

Green Wave

25,90

0,40

Середня ціна в Україні

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0,85
За матеріалами: EnKorr
 

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