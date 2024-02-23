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Автогаз за тиждень здорожчав на 85 копійок
17:42 23.02.2024 |
За тиждень (з 16 по 23 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн/л, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 0,46 грн/л. Таким чином, різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн/л.
Найбільше зросла середня ціна на ресурс у мережі «Укрнафта» — на 2 грн/л, до 27,90 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л.
Максимальну вартість газу — 31,69 грн/л — зафіксовано у мережі Mango в Донецькій області, мінімальну — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal у Житомирській області.
Оператори одностайно прогнозують подальше зростання через стрибок цін у гуртовому сегменті. Нагадаємо, шо на аукціоні на Українській енергетичній біржі 21 лютого вартість окремих лотів перевищила 50 000 грн/т (27 грн/л) .
При незмінності поточних чинників (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість ритейлерів.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16-го по 23 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,64
|
0,50
|
WOG
|
28,61
|
0,50
|
KLO
|
28,29
|
1,00
|
Mango
|
28,03
|
1,80
|
ZOG
|
28,00
|
1,50
|
SOCAR
|
27,99
|
0,00
|
Neftek
|
27,99
|
0,50
|
Укрнафта
|
27,90
|
2,00
|
Shell
|
27,66
|
0,85
|
BVS
|
27,49
|
1,00
|
Автотранс
|
27,48
|
1,00
|
U.GO
|
27,27
|
0,48
|
Олас
|
27,20
|
1,21
|
UPG
|
27,11
|
0,39
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,99
|
0,83
|
Rodnik
|
26,99
|
1,20
|
VostokGaz
|
26,99
|
1,00
|
Motto
|
26,98
|
1,50
|
Chipo
|
26,90
|
1,32
|
VST
|
26,90
|
1,08
|
Ovis
|
26,79
|
0,99
|
Кворум
|
26,78
|
0,80
|
Катрал
|
26,77
|
1,00
|
Авіас
|
26,74
|
0,14
|
БРСМ-Нафта
|
26,74
|
1,11
|
Luxwen
|
26,59
|
1,00
|
Marshal
|
26,54
|
1,22
|
Авантаж 7
|
26,45
|
1,50
|
RLS
|
26,40
|
0,50
|
Green Wave
|
25,90
|
0,40
|
Середня ціна в Україні
|
27,59
|
0,85
|
|
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