Автогаз за тиждень здорожчав на 85 копійок

За тиждень (з 16 по 23 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн/л, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 0,46 грн/л. Таким чином, різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн/л.

Найбільше зросла середня ціна на ресурс у мережі «Укрнафта» — на 2 грн/л, до 27,90 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л.

Максимальну вартість газу — 31,69 грн/л — зафіксовано у мережі Mango в Донецькій області, мінімальну — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal у Житомирській області.

Оператори одностайно прогнозують подальше зростання через стрибок цін у гуртовому сегменті. Нагадаємо, шо на аукціоні на Українській енергетичній біржі 21 лютого вартість окремих лотів перевищила 50 000 грн/т (27 грн/л) .

При незмінності поточних чинників (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість ритейлерів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16-го по 23 лютого 2024 р., грн/л: