Нафта падає після того, як глава ФРС США заявив, що не поспішає знижувати відсоткові ставки

Ціни на нафту впали в п'ятницю після того, як представник ФРС США заявив, що зниження відсоткових ставок слід відкласти як мінімум ще на два місяці, але ознаки здорового попиту та побоювання щодо постачання можуть підвищити ціни найближчими днями.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:24 EET подешевшали на 38 центів, або 0,5%, до $83,29 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 40 центів, або 0,5%, до $78 ,21.

Політики Федеральної резервної системи США повинні відкласти зниження відсоткових ставок як мінімум ще на пару місяців, щоб побачити, чи сигналізує нещодавнє зростання інфляції про уповільнення прогресу на шляху до цінової стабільності, чи це просто перешкода на шляху, заявив у четвер голова ФРС Крістофер Уоллер.

Вищі процентні ставки продовжать повільне економічне зростання, яке може обмежити попит на нафту з боку найбільшого у світі споживача нафти. Але деякі аналітики кажуть, що попит залишається загалом здоровим, зокрема в США.

Аналітики ANZ Research заявили, що запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли повільніше, ніж очікувалося, тоді як продуктивність нафтопереробних заводів завершила смугу зниження і може збільшитись у найближчі тижні.

Високочастотні індикатори попиту JPMorgan показують, що попит на нафту зростає на 1,7 мбд у місячному вирахуванні до 21 лютого, повідомили аналітики у п'ятницю.

«Це можна порівняти зі зростанням на 1,6 млн барелів на день, що спостерігалося попереднього тижня, що, ймовірно, пов'язано зі збільшенням попиту на поїздки в Китаї та Європі», - кажуть аналітики.

Нафтові індекси трохи знизили своє зростання у четвер після коментарів Уоллера.

Центральний банк США утримував свою ставку на стабільному рівні в діапазоні 5,25%-5,5% з липня минулого року, і протоколи його засідання щодо політики минулого місяця показують, що більшість центральних банків були стурбовані надто швидкими діями щодо пом'якшення політики.

Уоллер також відкинув ідею про те, що ФРС ризикує відправити економіку в рецесію, якщо занадто довго чекатиме зниження ставок, заявивши, що ФРС може дозволити собі «почекати ще трохи».

У четвер ф'ючерси на нафту виросли, оскільки бойові дії в Червоному морі продовжуються, а пов'язані з Іраном хусити активізують атаки біля Ємену, щоб продемонструвати підтримку палестинців у війні в Газі.

Військовий кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху схвалив відправку переговорників на переговори про перемир'я, які пройдуть у Парижі в п'ятницю, оскільки тиск на Близькому Сході зростає, згідно з джерелом, поінформованим з цього питання, та ізраїльським ЗМІ.