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АНАЛІТИКА

Нафта слабо дорожчає перед виходом даних про запаси в США, Brent біля $83,2 за барель

 

Ціни на нафту слабо підвищуються в четвер перед публікацією даних міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $83,19 за барель, що на $0,16 (0,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,1 (0,13%), до $78,01 за барель.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч із середи на четвер, показали зростання запасів нафти в Штатах минулого тижня на 7,168 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго оприлюднить о 19:00 EET. Вони виходять на день пізніше звичайного, оскільки понеділок у США був вихідним.

Ціни на нафту залишаються в діапазоні $10 за барель з початку поточного року. Трейдери оцінюють прогнози попиту на енергоносії в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, а також геополітичні ризики на Близькому Сході та ймовірність перебоїв постачань через Червоне море.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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