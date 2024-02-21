Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $81,7 за барель

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у середу на тлі побоювань щодо зростання нафтовидобутку та слабкості світової економіки.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:18 EET знизилася на $0,61 (0,74%), до $81,73 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,58 (0,75%), до $76,46 за барель.

Напередодні Brent знизилася в ціні на 1,5%, WTI - на 1,8%.

Коливання цін на нафту залишаються в діапазоні $10 за барель від початку поточного року, проте котирування опустилися з верхньої межі цього діапазону.

"Ми очікуємо, що нафта продовжить торгуватися у вузькому коридорі в короткостроковій перспективі, незважаючи на ескалацію напруженості на Близькому Сході, - сказав старший аналітик нафтового ринку в DNB Bank ASA Хельге Андре Мартінсен. - Продовження низки сильних даних про видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК, включно з Норвегією і Канадою, в поєднанні зі слабкими прогнозами зростання світової економіки може нівелювати ефект від близькосхідної напруженості".