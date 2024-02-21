Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $81,7 за барель

 

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у середу на тлі побоювань щодо зростання нафтовидобутку та слабкості світової економіки.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:18 EET знизилася на $0,61 (0,74%), до $81,73 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,58 (0,75%), до $76,46 за барель.

Напередодні Brent знизилася в ціні на 1,5%, WTI - на 1,8%.

Коливання цін на нафту залишаються в діапазоні $10 за барель від початку поточного року, проте котирування опустилися з верхньої межі цього діапазону.

"Ми очікуємо, що нафта продовжить торгуватися у вузькому коридорі в короткостроковій перспективі, незважаючи на ескалацію напруженості на Близькому Сході, - сказав старший аналітик нафтового ринку в DNB Bank ASA Хельге Андре Мартінсен. - Продовження низки сильних даних про видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК, включно з Норвегією і Канадою, в поєднанні зі слабкими прогнозами зростання світової економіки може нівелювати ефект від близькосхідної напруженості".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5900  0,13 0,34 38,6000  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес