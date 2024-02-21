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Блокада польського кордону: автогаз в Україні подорожчає – експерт
11:36 21.02.2024 |
Через потребу об'їжджати польську ділянку кордону під час імпорту скрапленого газу здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л. Водночас дефіциту автогазу не очікується. Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в коментарі Укрінформу.
"Щодо скрапленого газу очікуємо здорожчання. Але якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", - пояснив він.
Постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю важко, вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.
"Це коло коштуватиме нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в гуртовому", - говорить експерт.
На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.
"Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, зокрема Orlen, планують відвантаження", - зауважив Куюн.
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