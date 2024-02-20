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АНАЛІТИКА

Ціни на автогаз прямують догори

 

Скраплений автомобільний газ у період з 19 по 20 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 11 коп./л, до 26,88 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л — ціна підвищилась на 50 коп./л.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі «Авантаж», але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів — 25,45 грн/л. Нагадаємо, що «Авантаж» позиціонує себе як паливний дискаунтер і є найбільшим імпортером газу підозрілого походження з Польщі й країн Балтії.

На станціях BVS і «Автотранс» цей вид пального здорожчав на 50 і 40 коп./л, до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.

Переглянули ціни на автогаз у бік збільшення й такі мережі як U.GO, Ovis, AMIC, «БРСМ-Нафта», Luxwen та інші (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, з минулого тижня роздрібна вартість автогазу в Україні припинила зниження, яке тривало з 1 грудня 2023 року. Наразі збільшення вартості ресурсу фіксується у мережах середнього і нижнього цінового діапазону.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,14

0,00

WOG

28,11

0,00

SOCAR

27,99

0,00

KLO

27,79

0,00

Neftek

27,49

0,00

ZOG

27,00

0,00

Рур груп

27,00

0,00

BVS

26,99

0,50

Автотранс

26,88

0,40

Shell

26,81

0,00

U.GO

26,78

0,17

UPG

26,71

0,00

VostokGaz

26,69

0,00

Авіас

26,60

0,00

Укрнафта

26,40

0,50

Rodnik

26,39

0,20

VST

26,32

0,00

Mango

26,23

0,00

Ovis

26,19

0,09

AMIC

26,16

0,04

БРСМ-Нафта

26,00

0,30

Luxwen

25,99

0,40

Олас

25,99

0,00

Кворум

25,98

0,00

Chipo

25,97

0,08

RLS

25,90

0,00

Катрал

25,77

0,00

Green Wave

25,50

0,00

Marshal

25,50

0,18

Motto

25,48

0,00

Авантаж 7

25,45

0,50

Середня ціна в Україні

26,88

0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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