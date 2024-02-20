Ціни на автогаз прямують догори

Скраплений автомобільний газ у період з 19 по 20 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 11 коп./л, до 26,88 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л — ціна підвищилась на 50 коп./л.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі «Авантаж», але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів — 25,45 грн/л. Нагадаємо, що «Авантаж» позиціонує себе як паливний дискаунтер і є найбільшим імпортером газу підозрілого походження з Польщі й країн Балтії.

На станціях BVS і «Автотранс» цей вид пального здорожчав на 50 і 40 коп./л, до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.

Переглянули ціни на автогаз у бік збільшення й такі мережі як U.GO, Ovis, AMIC, «БРСМ-Нафта», Luxwen та інші (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, з минулого тижня роздрібна вартість автогазу в Україні припинила зниження, яке тривало з 1 грудня 2023 року. Наразі збільшення вартості ресурсу фіксується у мережах середнього і нижнього цінового діапазону.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 лютого 2024 р., грн/л: