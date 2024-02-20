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Ціни на автогаз прямують догори
14:48 20.02.2024 |
Скраплений автомобільний газ у період з 19 по 20 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 11 коп./л, до 26,88 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л — ціна підвищилась на 50 коп./л.
На стільки ж продукт здорожчав у мережі «Авантаж», але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів — 25,45 грн/л. Нагадаємо, що «Авантаж» позиціонує себе як паливний дискаунтер і є найбільшим імпортером газу підозрілого походження з Польщі й країн Балтії.
На станціях BVS і «Автотранс» цей вид пального здорожчав на 50 і 40 коп./л, до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.
Переглянули ціни на автогаз у бік збільшення й такі мережі як U.GO, Ovis, AMIC, «БРСМ-Нафта», Luxwen та інші (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, з минулого тижня роздрібна вартість автогазу в Україні припинила зниження, яке тривало з 1 грудня 2023 року. Наразі збільшення вартості ресурсу фіксується у мережах середнього і нижнього цінового діапазону.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,14
|
0,00
|
WOG
|
28,11
|
0,00
|
SOCAR
|
27,99
|
0,00
|
KLO
|
27,79
|
0,00
|
Neftek
|
27,49
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,00
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
BVS
|
26,99
|
0,50
|
Автотранс
|
26,88
|
0,40
|
Shell
|
26,81
|
0,00
|
U.GO
|
26,78
|
0,17
|
UPG
|
26,71
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,69
|
0,00
|
Авіас
|
26,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,40
|
0,50
|
Rodnik
|
26,39
|
0,20
|
VST
|
26,32
|
0,00
|
Mango
|
26,23
|
0,00
|
Ovis
|
26,19
|
0,09
|
AMIC
|
26,16
|
0,04
|
БРСМ-Нафта
|
26,00
|
0,30
|
Luxwen
|
25,99
|
0,40
|
Олас
|
25,99
|
0,00
|
Кворум
|
25,98
|
0,00
|
Chipo
|
25,97
|
0,08
|
RLS
|
25,90
|
0,00
|
Катрал
|
25,77
|
0,00
|
Green Wave
|
25,50
|
0,00
|
Marshal
|
25,50
|
0,18
|
Motto
|
25,48
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
26,88
|
0,11
|
|
ТЕГИ
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