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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $82,9 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у вівторок.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:05 EET знизилася на $0,67 (0,8%), до $82,89 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,79 (1,01%), до $77,67 за барель.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, де єменські заколотники-хусити напередодні повідомили про атаку на британське судно Rubymar в Аденській затоці, внаслідок якої екіпаж був змушений полишити судно. Пізніше повстанці обстріляли два судна, що належать США, біля берегів Ємену.

"Ринок зараз дотримується вичікувальної позиції, - написав старший портфельний керуючий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Тепер трейдери чекають підсумків наступного засідання ОПЕК+".

Країни ОПЕК+ проведуть засідання на початку березня. Як очікується, країни розглянуть питання продовження обмежень на видобуток нафти на другий квартал цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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