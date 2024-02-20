Ціни на нафту коливаються поблизу тритижневого максимуму через напруженість на Близькому Сході та попит Китаю

У вівторок ціни на нафту загалом залишалися стабільними, коливаючись поблизу тритижневих максимумів на тлі загострення напруженості на Близькому Сході та відновлення попиту в Китаї.

О 06:13 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 11 центів до $83,45 за барель.

Нафта марки WTI з постачанням у квітні подешевшала на 11 центів до $78,35 за барель. Березневий контракт на WTI виріс на 36 центів до $79,55 за барель, оскільки трейдери готувалися до закінчення терміну дії цього контракту протягом дня. У понеділок не було врегулювання WTI через державне свято в США.

Ринки сирої нафти «трошки знизилися» у «спокійних торгах у зв'язку зі святом Дня президентів у США і оскільки побоювання з приводу попиту компенсують геополітичну напруженість, що триває на Близькому Сході», - зазначив у своїй замітці аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Пов'язані з Іраном хусити продовжили напади на судноплавні шляхи в Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці. З п'ятниці ще як мінімум чотири судна постраждали від ударів безпілотників та ракет. Одне з них, вантажне судно Rubymar, зареєстроване у Великій Британії та кероване Ліваном під прапором Беліза, що знаходиться в Аденській затоці, знаходиться під загрозою затоплення, заявили хусіти, що підвищує ставки в їхній кампанії з порушення глобального судноплавства на знак солідарності з палестинцями.

"Ознаки посилення попиту в Китаї також сприяли зростанню настроїв", - пишуть аналітики ANZ у замітці.

Доходи від туризму в Китаї під час святкування Місячного Нового року зросли на 47,3% у річному вимірі та перевищили рівень до COVID.

У вівторок Китай також знизив базову базову ставку за іпотечними кредитами більше, ніж очікувалося, у спробі зміцнити свій потерпаючий ринок нерухомості та економіку.

Однак фактори, що підтримують ціни, не повністю компенсували побоювання щодо попиту. У ведмежому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) минулого тижня прогноз зростання попиту на нафту в 2024 році був переглянутий у бік зниження через очікування, що відновлювані джерела енергії витіснять використання викопного палива.