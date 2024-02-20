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Роздрібні ціни на АЗС повільно прискорюються
23:01 19.02.2024 |
За останній тиждень роздрібні оператори середнього і нижнього цінового діапазону продовжили переписувати цінники, відчуваючи тиск з боку зростаючих цін на пальне в гурті.
У середньому вартість бензину марки А-95 зросла на 0,23 грн/л, до 51,08 грн/л, А-95+ - на 0,09 грн/л, до 54,39 грн/л, дизельного пального - на 0,25 грн/л, до 51,32 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здорожчання бензину А-95 зафіксоване в мережі VostokGaz - на 1,50 грн/л, до 49,99 грн/л.
Ціна на ДП найбільше зросла у ZOG (+1,50 грн/л).
Почало штормити й у національних мережах. В мережі «Укрнафти» А-95 і А-95+ додали по 0,50 грн/л, до 48,90 грн/л і 50,90 грн/л відповідно. Вартість дизелю залишилася без змін.
У «БРСМ» найбільші «поштовхи» силою 1,5 гривні відбулись у Вінницькій (бензин) і Черкаській областях. Середній цінник на А-95 збільшився на дивні 0,46 грн/л, до 48,60 грн/л, ДП - на 0,65 грн/л, до нерівних 48,43 грн/л.
Судячи з усього, кожна копійка на рахунку також і в «Привату»: вартість бензину А-95 і ДП збільшилась на 0,72 грн/л. (див. табл.).
У той же час ці потуги наразі недостатні.
«Собівартість дизпального становить майже 46 грн/л, на колонках має бути не менше за 50 грн/л, але за фактом у більшості мереж вона менша й майже не рухається», - нарікає один з імпортерів на півдні. Понад те, в областях на заході України дизель на нелегальних АЗС коштував подекуди 45-46 грн/л.
Найімовірніше, саме тому преміум-мережі продовжують спостерігати за рухами конкурентів, у результаті чого спред між двома полярними сегментами продовжив зменшуватися. Вочевидь, він ще не критичний, аби «дорогі» мережі почали рухатися. Не виключено, що завдяки вагомим запасам останні «потренують» дискаунтерів.
Роздрібні ціни (12-19 лютого 2024 р.), грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
ДП
|
19.02.24
|
+/-
|
19.02.24
|
+/-
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
49,22
|
0,71
|
49,49
|
0,72
|
Укрнафта
|
48,90
|
0,50
|
49,90
|
0,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,16
|
0,08
|
51,30
|
0,09
|
Shell
|
53,85
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,60
|
0,46
|
48,43
|
0,65
|
KLO
|
52,29
|
0,60
|
53,39
|
1,30
|
U.GO
|
49,77
|
0,17
|
49,77
|
0,17
|
Автотранс
|
51,98
|
1,00
|
51,98
|
1,00
|
BVS
|
51,99
|
1,00
|
51,99
|
1,00
|
Chipo
|
50,52
|
0,50
|
50,40
|
0,55
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
48,95
|
1,00
|
Prime
|
49,50
|
0,50
|
50,90
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
50,49
|
0,88
|
50,44
|
0,96
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
50,90
|
0,50
|
49,90
|
0,20
|
Marshal
|
49,00
|
0,00
|
48,50
|
0,50
|
Маркет
|
47,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Олас
|
48,99
|
0,50
|
48,99
|
0,50
|
VostokGaz
|
49,99
|
1,50
|
49,99
|
0,00
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,00
|
48,98
|
0,00
|
ZOG
|
49,50
|
-1,00
|
51,00
|
1,50
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,00
|
0,00
|
49,70
|
0,90
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
47,30
|
0,00
|
Фактор
|
47,50
|
-1,00
|
47,00
|
0,80
|
Середня по Україні
|
51,08
|
0,23
|
51,32
|
0,25
|
|
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