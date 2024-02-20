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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на АЗС повільно прискорюються

Роздрібні ціни на АЗС повільно прискорюються

 

За останній тиждень роздрібні оператори середнього і нижнього цінового діапазону продовжили переписувати цінники, відчуваючи тиск з боку зростаючих цін на пальне в гурті.

У середньому вартість бензину марки А-95 зросла на 0,23 грн/л, до 51,08 грн/л, А-95+ - на 0,09 грн/л, до 54,39 грн/л, дизельного пального - на 0,25 грн/л, до 51,32 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчання бензину А-95 зафіксоване в мережі VostokGaz - на 1,50 грн/л, до 49,99 грн/л.

Ціна на ДП найбільше зросла у ZOG (+1,50 грн/л).

Почало штормити й у національних мережах. В мережі «Укрнафти» А-95 і А-95+ додали по 0,50 грн/л, до 48,90 грн/л і 50,90 грн/л відповідно. Вартість дизелю залишилася без змін.

У «БРСМ» найбільші «поштовхи» силою 1,5 гривні відбулись у Вінницькій (бензин) і Черкаській областях. Середній цінник на А-95 збільшився на дивні 0,46 грн/л, до 48,60 грн/л, ДП - на 0,65 грн/л, до нерівних 48,43 грн/л.

Судячи з усього, кожна копійка на рахунку також і в «Привату»: вартість бензину А-95 і ДП збільшилась на 0,72 грн/л. (див. табл.).

У той же час ці потуги наразі недостатні.

«Собівартість дизпального становить майже 46 грн/л, на колонках має бути не менше за 50 грн/л, але за фактом у більшості мереж вона менша й майже не рухається», - нарікає один з імпортерів на півдні. Понад те, в областях на заході України дизель на нелегальних АЗС коштував подекуди 45-46 грн/л.

Найімовірніше, саме тому преміум-мережі продовжують спостерігати за рухами конкурентів, у результаті чого спред між двома полярними сегментами продовжив зменшуватися. Вочевидь, він ще не критичний, аби «дорогі» мережі почали рухатися. Не виключено, що завдяки вагомим запасам останні «потренують» дискаунтерів.


Роздрібні ціни (12-19 лютого 2024 р.), грн/л

Компанія

А-95

ДП

19.02.24

+/-

19.02.24

+/-

ОККО

54,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,22

0,71

49,49

0,72

Укрнафта

48,90

0,50

49,90

0,00

UPG

50,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,16

0,08

51,30

0,09

Shell

53,85

0,00

53,99

0,00

SOCAR

56,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,60

0,46

48,43

0,65

KLO

52,29

0,60

53,39

1,30

U.GO

49,77

0,17

49,77

0,17

Автотранс

51,98

1,00

51,98

1,00

BVS

51,99

1,00

51,99

1,00

Chipo

50,52

0,50

50,40

0,55

Авантаж 7

47,95

0,00

48,95

1,00

Prime

49,50

0,50

50,90

1,00

Укр-Петроль

48,00

0,00

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

50,99

0,00

Mango

50,49

0,88

50,44

0,96

Ovis

51,50

0,00

51,50

0,00

VST

50,90

0,50

49,90

0,20

Marshal

49,00

0,00

48,50

0,50

Маркет

47,49

0,00

47,49

0,00

Олас

48,99

0,50

48,99

0,50

VostokGaz

49,99

1,50

49,99

0,00

Neftek

52,99

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

48,98

0,00

ZOG

49,50

-1,00

51,00

1,50

Катрал

50,59

0,00

49,99

0,00

Green Wave

50,00

0,00

49,70

0,90

RLS

47,90

0,00

47,30

0,00

Фактор

47,50

-1,00

47,00

0,80

Середня по Україні

51,08

0,23

51,32

0,25
За матеріалами: EnKorr
 

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