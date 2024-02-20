Роздрібні ціни на АЗС повільно прискорюються

За останній тиждень роздрібні оператори середнього і нижнього цінового діапазону продовжили переписувати цінники, відчуваючи тиск з боку зростаючих цін на пальне в гурті.

У середньому вартість бензину марки А-95 зросла на 0,23 грн/л, до 51,08 грн/л, А-95+ - на 0,09 грн/л, до 54,39 грн/л, дизельного пального - на 0,25 грн/л, до 51,32 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчання бензину А-95 зафіксоване в мережі VostokGaz - на 1,50 грн/л, до 49,99 грн/л.

Ціна на ДП найбільше зросла у ZOG (+1,50 грн/л).

Почало штормити й у національних мережах. В мережі «Укрнафти» А-95 і А-95+ додали по 0,50 грн/л, до 48,90 грн/л і 50,90 грн/л відповідно. Вартість дизелю залишилася без змін.

У «БРСМ» найбільші «поштовхи» силою 1,5 гривні відбулись у Вінницькій (бензин) і Черкаській областях. Середній цінник на А-95 збільшився на дивні 0,46 грн/л, до 48,60 грн/л, ДП - на 0,65 грн/л, до нерівних 48,43 грн/л.

Судячи з усього, кожна копійка на рахунку також і в «Привату»: вартість бензину А-95 і ДП збільшилась на 0,72 грн/л. (див. табл.).

У той же час ці потуги наразі недостатні.

«Собівартість дизпального становить майже 46 грн/л, на колонках має бути не менше за 50 грн/л, але за фактом у більшості мереж вона менша й майже не рухається», - нарікає один з імпортерів на півдні. Понад те, в областях на заході України дизель на нелегальних АЗС коштував подекуди 45-46 грн/л.

Найімовірніше, саме тому преміум-мережі продовжують спостерігати за рухами конкурентів, у результаті чого спред між двома полярними сегментами продовжив зменшуватися. Вочевидь, він ще не критичний, аби «дорогі» мережі почали рухатися. Не виключено, що завдяки вагомим запасам останні «потренують» дискаунтерів.



