Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася нижче $83 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у понеділок після зростання за підсумками минулого тижня.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:29 кв знизилася на $0,5 (0,6%), до $82,97 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,5 (0,64%), до $77,96 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Як повідомлялося, ізраїльські військові в ніч на п'ятницю завдали удару по військовому об'єкту шиїтського ліванського руху "Хезболла" на півдні Лівану. У неділю стало відомо про нові авіаудари армії оборони Ізраїлю по позиціях "Хезболли" в Лівані.

Тим часом стримувальним фактором для нафтового ринку стало зміцнення долара на тлі зростання очікувань, що Федеральна резервна система не поспішатиме зі зниженням базової відсоткової ставки.

"Ми прогнозуємо, що Brent торгуватиметься приблизно на поточному рівні найближчими тижнями, - написав глава відділу досліджень в A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - При цьому геополітична ситуація є підвищувальним ризиком, як і скорочення видобутку ОПЕК+".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на дві і становила 497 одиниць. Кількість газових установок не змінилася - 121.