Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася нижче $83 за барель
14:16 19.02.2024 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у понеділок після зростання за підсумками минулого тижня.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:29 кв знизилася на $0,5 (0,6%), до $82,97 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,5 (0,64%), до $77,96 за барель.
За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 3,1%.
Як повідомлялося, ізраїльські військові в ніч на п'ятницю завдали удару по військовому об'єкту шиїтського ліванського руху "Хезболла" на півдні Лівану. У неділю стало відомо про нові авіаудари армії оборони Ізраїлю по позиціях "Хезболли" в Лівані.
Тим часом стримувальним фактором для нафтового ринку стало зміцнення долара на тлі зростання очікувань, що Федеральна резервна система не поспішатиме зі зниженням базової відсоткової ставки.
"Ми прогнозуємо, що Brent торгуватиметься приблизно на поточному рівні найближчими тижнями, - написав глава відділу досліджень в A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - При цьому геополітична ситуація є підвищувальним ризиком, як і скорочення видобутку ОПЕК+".
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на дві і становила 497 одиниць. Кількість газових установок не змінилася - 121.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися на 100-200 грн/т через надлишок борошна на складах
|Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження
|Роздріб LPG: ціни змінюють тренд
|Ринок металопрокату України в січні знизився більш ніж на третину
|Японія виділить 1,25 мільярда вро для підтримки своїх інвесторів в Україні
|Ставки фрахту для СПГ залишаються незмінними попри зростання цін на газ
|Підсумки конференції з відновлення України в Японії: Підписано 56 документів на сотні мільйонів доларів
Бізнес
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність
|Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S