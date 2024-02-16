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Річард Грант
Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $82,1 за барель
13:32 16.02.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок знижуються вдень у п'ятницю.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:00 EET знизилася на $0,8 (0,97%), до $82,06 за барель.
Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,68 (0,87%), до $77,35 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 1,5%, WTI - на 1,8% через ризики перебоїв постачання нафти з Близькосхідного регіону. Днем раніше ціни впали приблизно на стільки ж на даних про зростання запасів нафти в США більш ніж на 12 млн барелів.
"Ринок не демонструє особливого бажання до зростання, і трейдери фіксують прибуток", - зазначив голова відділу стратегії на сировинному ринку в Saxo Bank Оле Гансен.
Неочевидну підтримку ринку нафти напередодні надали гірші, ніж очікувалося, дані зі США, що вказали на падіння роздрібних продажів у країні на 0,8% у січні замість очікуваного зниження на 0,1%. Ринок сприйняв це як аргумент на користь швидкого початку зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.
"Сподівання на зниження ставки в США підтримали ціни в четвер, але тепер інвестори коригують свої позиції перед тривалими вихідними в Штатах", - сказав президент NS Trading Хіроюкі Кікукава.
У понеділок американські біржі будуть закриті з огляду на святкування Дня президентів.
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