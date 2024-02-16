Нафта не зростає, оскільки слабший прогноз МЕА тисне на надії на зниження ставок у США

Ціни на нафту стабільні в п'ятницю через прогноз Міжнародного енергетичного агентства про уповільнення попиту, після зростання на попередній сесії на слабких даних із роздрібних продажів у США, які викликали оптимізм з приводу того, що ФРС може знизити відсоткові ставки раніше, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:42 EET подешевшали на 9 центів, або 0,1%, до $82,77 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 4 центи до $78,07 за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1% у четвер, оскільки сильніше, ніж очікувалося, падіння роздрібного продажу в США породило надії, що Федеральна резервна система незабаром почне знижувати відсоткові ставки, що може бути позитивним для попиту на нафту.

Звіт Міністерства торгівлі США показав, що роздрібні продажі в січні впали на 0,8%, що стало найбільшим падінням із лютого 2023 року. Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували падіння роздрібного продажу на 0,1%.

"Надії на зниження ставок у США підтримали в четвер, але зараз інвестори коригують свої позиції напередодні довгих вихідних у США", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities, зазначивши, що 19 лютого - це дата в США. святковий день.

"Уважно стежачи за тенденціями процентних ставок, інвестори продовжать оцінювати, чи поширяться геополітичні ризики на Близькому Сході на ланцюжки поставок сирої нафти", - сказав він, прогнозуючи, що нафта WTI якийсь час торгуватиметься в діапазоні 70-80 доларів.

Зважуючи настрої ринку, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), орган з нагляду за енергетикою промислово розвинених країн, заявило в четвер, що зростання світового попиту на нафту втрачає темпи, і знизило прогноз зростання на 2024 рік, що різко контрастує з думкою ОПЕК

У щомісячному звіті МЕА йдеться, що цього року світовий попит на нафту зросте на 1,22 мільйона барелів на добу, що трохи нижче за оцінку минулого місяця. ОПЕК у вівторок дотримувалася свого набагато крутішого прогнозу зростання видобутку на рівні 2,25 млн барелів на добу.

На Близькому Сході "Хезболла" заявила в четвер, що випустила десятки ракет по північному ізраїльському місту як "попередня відповідь" на вбивство 10 мирних жителів на півдні Лівану, що стало найбільш смертоносним днем для ліванських мирних жителів за чотири місяці транскордонних бойових дій.

Тим часом ізраїльські сили заявили в четвер, що вони здійснили рейд до найбільшої діючої лікарні в Газі, оскільки на кадрах видно хаос, крики та стрілянину в темних коридорах, заповнених пилом та димом.

Аналітики кажуть, що ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході може продовжувати впливати на нафтові ціни.

"Я очікую, що останні доходи від збільшення премії за ризик на Близькому Сході збережуться, особливо напередодні вихідних", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтових ринків Vanda Insights.

«Майбутній ізраїльський наступ у Рафасі може спровокувати реакцію у відповідь з боку хуситів, які останнім часом поводяться трохи тихо в Червоному морі, та інших ополченців, що підтримуються Іраном в регіоні», - додав Харі.