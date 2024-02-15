Нафта прискорила зниження, Brent нижче $81 за барель

Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер після падіння напередодні на даних про зростання запасів цього виду палива в США.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:11 EET знизилася на $0,63 (0,77%), до $80,97 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,60 (0,78%), до $76,04 за барель.

Напередодні Brent знизилася в ціні на 1,4%, WTI - на 1,6% після публікації даних Міненерго США про те, що запаси нафти в країні минулого тижня підскочили на 12,02 млн барелів, рекордними темпами з середини листопада.

"Ринки шоковані розміром підвищення запасів, - зазначив інвестиційний стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян. - Ми вважаємо, що ринок нафти буде загалом збалансованим у 2024 році й котирування коливатимуться навколо поточних рівнів найближчим часом".

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало сповільнення зростання світового попиту на нафту в 2024 році до 1,2 млн барелів на добу і зазначило, що на глобальному ринку зберігатиметься профіцит палива весь рік.