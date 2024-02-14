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В Україні зменшилася кількість міні-НПЗ
15:53 14.02.2024 |
В Україні стабільно можуть працювати 3-4 невеликих нафтопереробних заводи, до війни було - 15. Про це LIGA.net розповів керівник аналітичної компанії "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.
"Це пояснюється тим, що обсяги продажу, якщо порівнювати з довоєнними, в країні зменшилися, як і виробництво пального на порівняно невеликих нафтопереробних заводах. Якщо до війни в Україні було близько 15 міні-НПЗ, зараз стабільно можуть працювати 3-4", - зазначив експерт.
У 2020 році за підрахунками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна та директора з комерції Укргазвидобування Сергія Федоренка, в Україні працювало від 24 до 30 міні-НПЗ. Їхня головна особливість - це сезонність робіт і близьке розташування до нафтових родовищ: в основному Харківська та Полтавська області.
Часто такі НПЗ працюють у тіні, тобто не сплачують податки. Через "підпільну" діяльність міні-НПЗ держава недоотримувала у 2020 році близько 3,7 млрд грн на рік. Такі міні-НПЗ, займали від 5% до 20% українського ринку виробництва світлих нафтопродуктів.
У червні 2023 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки склала перелік із 22 нафтопереробних заводів, які, ймовірно, займаються виробництвом неякісного пального. Лише половина з них мають ліцензію, причому двом із них її збиралися анулювати.
Комісія також підготувала список із 500 точок продажу, які або продають контрафактне пальне без сплати податків, або взагалі працюють без ліцензії, та передала його до правоохоронних органів.
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