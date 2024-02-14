Ціни на нафту підвищуються перед виходом даних про запаси в США, Brent вище $83 за барель

Ціни на нафту підвищуються в середу перед публікацією щотижневих даних міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $83,06 за барель, що на $0,29 (0,35%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,19 (0,24%), до $78,06 за барель.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч із вівторка на середу, показали стрибок запасів нафти в США на тижні, що завершився 9 лютого, на 8,52 млн барелів.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв у Штатах Міненерго опублікує в середу о 17:30 кв. м.

Трейдери продовжують оцінювати перспективи глобального попиту на нафту і ризики перебоїв поставок з Близького Сходу.

В умовах близькосхідної напруженості, нафтовий ринок "коливається як йо-йо, вгору і вниз, але насправді нікуди не рухається", зазначає керуючий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж, слова якого наводить Market Watch. Ціни на нафту продовжують триматися в ціновому коридорі завширшки $10.

ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) розходяться в оцінці перспектив попиту.

Так, ОПЕК, яка опублікувала у вівторок щомісячний звіт, зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту 2024 року на рівні 2,25 млн барелів на добу (б/д).

Тим часом глава МЕА Фатіх Біроль заявив, що його організація очікує підвищення глобального попиту цього року лише на 1,2-1,3 млн барелів на добу (б/д) - набагато слабшими темпами, ніж торік (2,254 млн б/д), оскільки економічне зростання в Китаї та багатьох інших частинах світу сповільнюється.