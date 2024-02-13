Пальне вроздріб продовжує дорожчати

З 12 по 13 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.

Усі види пального на станціях столичної мережі KLO здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.

Переглянули ціни у бік збільшення «БРСМ-Нафта», Prime, Mango і «Фактор». На станціях цих мереж пальне здорожчало на 7-50 коп./л (див. табл.).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни на пальне почали зростати з минулого тижня, чому сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті. Проте боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 13 лютого 2024 р., грн/л