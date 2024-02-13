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АНАЛІТИКА

Пальне вроздріб продовжує дорожчати

 

З 12 по 13 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.

Усі види пального на станціях столичної мережі KLO здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.

Переглянули ціни у бік збільшення «БРСМ-Нафта», Prime, Mango і «Фактор». На станціях цих мереж пальне здорожчало на 7-50 коп./л (див. табл.).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни на пальне почали зростати з минулого тижня, чому сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті. Проте боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 13 лютого 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,01

0,50

51,50

0,00

49,22

0,45

Укрнафта

48,40

0,00

50,40

0,00

49,90

0,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,03

0,00

52,99

0,00

51,18

0,00

Shell

53,85

0,00

57,49

0,00

53,99

0,00

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,06

0,00

    

47,85

0,07

KLO

51,99

0,30

53,39

0,30

52,39

0,30

U.GO

49,60

0,00

52,55

0,00

49,60

0,00

Автотранс

50,98

0,00

    

50,98

0,00

BVS

50,99

0,00

52,99

0,00

50,99

0,00

Chipo

50,02

0,00

    

49,85

0,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

47,95

0,00

Prime

49,00

0,00

    

50,40

0,50

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,09

0,48

    

50,04

0,56

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

50,40

0,00

    

49,70

0,00

Marshal

49,00

0,00

    

48,00

0,00

Маркет

47,49

0,00

    

47,49

0,00

Олас

48,49

0,00

    

48,49

0,00

VostokGaz

48,49

0,00

    

49,99

0,00

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,98

0,00

ZOG

50,50

0,00

    

49,50

0,00

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,00

0,00

    

48,80

0,00

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

48,50

0,00

    

46,50

0,30

Середня ціна в Україні

50,91

0,06

54,30

0,00

51,14

0,07
За матеріалами: EnKorr
 

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