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Пальне вроздріб продовжує дорожчати
14:47 13.02.2024 |
З 12 по 13 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.
Усі види пального на станціях столичної мережі KLO здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.
Переглянули ціни у бік збільшення «БРСМ-Нафта», Prime, Mango і «Фактор». На станціях цих мереж пальне здорожчало на 7-50 коп./л (див. табл.).
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.
Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни на пальне почали зростати з минулого тижня, чому сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті. Проте боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 13 лютого 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
49,01
|
0,50
|
51,50
|
0,00
|
49,22
|
0,45
|
Укрнафта
|
48,40
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,03
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
51,18
|
0,00
|
Shell
|
53,85
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,06
|
0,00
|
47,85
|
0,07
|
KLO
|
51,99
|
0,30
|
53,39
|
0,30
|
52,39
|
0,30
|
U.GO
|
49,60
|
0,00
|
52,55
|
0,00
|
49,60
|
0,00
|
Автотранс
|
50,98
|
0,00
|
50,98
|
0,00
|
BVS
|
50,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,02
|
0,00
|
49,85
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
47,95
|
0,00
|
Prime
|
49,00
|
0,00
|
50,40
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
50,09
|
0,48
|
50,04
|
0,56
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
50,40
|
0,00
|
49,70
|
0,00
|
Marshal
|
49,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Маркет
|
47,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Олас
|
48,49
|
0,00
|
48,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
48,49
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,00
|
48,98
|
0,00
|
ZOG
|
50,50
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,00
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
47,30
|
0,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,00
|
46,50
|
0,30
|
Середня ціна в Україні
|
50,91
|
0,06
|
54,30
|
0,00
|
51,14
|
0,07
|
|
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