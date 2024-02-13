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АНАЛІТИКА

Темпи підвищення світового попиту на нафту у 2024 р. сповільняться до 1,2-1,3 млн б/д - глава МЕА

 

Ситуація на глобальному нафтовому ринку, ймовірно, залишиться комфортною цьогоріч, оскільки нарощування постачань низкою країн надасть змогу задовольнити попит і стримуватиме ціни, вважає глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль.

Світовий попит на нафту 2024 року збільшиться на 1,2-1,3 млн барелів на добу (б/д) - набагато слабшими темпами, ніж торік, оскільки економічне зростання в Китаї та багатьох інших частинах світу сповільнюється, заявив Біроль на Bloomberg TV у вівторок.

Згідно з січневим звітом МЕА, у 2023 році глобальний попит на нафту зріс на 2,254 млн б/д.

Підвищення попиту буде легко компенсовано збільшенням видобутку в таких країнах, як США, Канада, Бразилія і Гайана, зазначив Біроль.

"Це зростання видобутку буде більш ніж достатнім для задоволення глобального попиту на нафту, - сказав глава МЕА. - Таким чином, за відсутності великих геополітичних потрясінь або екстремальних погодних явищ ми можемо очікувати доволі комфортної ситуації на нафтовому ринку та помірного руху цін протягом 2024 року".

Біроль підтвердив прогноз МЕА, згідно з яким світовий попит на нафту досягне плато до кінця поточного десятиліття, оскільки світ прагне відійти від використання викопного палива для обмеження наслідків для клімату.

Він також зазначив, що країни ОПЕК поки що демонструють "хорошу дисципліну" у виконанні умов обмеження видобутку, а також застеріг від подальшого зниження видобутку, оскільки це може спровокувати підйом цін і посилення інфляції.

МЕА опублікує черговий огляд щодо ринку нафти 15 лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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