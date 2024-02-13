Фінансові новини
- |
- 13.02.24
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають перед публікацією звіту ОПЕК, Brent торгується вище $82,6 за барель
14:27 13.02.2024 |
Ціни на нафту підвищуються у вівторок, трейдери оцінюють заяви глави Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля і чекають на публікацію щомісячного звіту ОПЕК щодо ринку.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $82,63 за барель, що на $0,63 (0,77%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,57 (0,74%), до $77,49 за барель.
Світовий попит на нафту 2024 року збільшиться на 1,2-1,3 млн барелів на добу (б/д). Це буде легко компенсовано збільшенням видобутку в таких країнах, як США, Канада, Бразилія і Гайана, заявив у вівторок глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль на Bloomberg TV.
"Це зростання видобутку буде більш ніж достатнім для задоволення глобального попиту на нафту, - сказав глава МЕА. - Таким чином, за відсутності великих геополітичних потрясінь або екстремальних погодних явищ, ми можемо очікувати доволі комфортної ситуації на нафтовому ринку та помірного руху цін протягом 2024 року".
На думку Біроля, споживання підвищуватиметься набагато слабшими темпами, ніж торік, оскільки економічне зростання в Китаї та багатьох інших частинах світу сповільнюється, продовжив він. Згідно з січневим звітом МЕА, у 2023 році глобальний попит зріс на 2,254 млн б/д.
МЕА опублікує черговий огляд щодо ринку нафти 15 лютого.
У вівторок власний огляд щодо нафтового ринку оприлюднить ОПЕК.
Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявив під час Всесвітнього урядового саміту (WGS 2024) у Дубаї у вівторок, що зростання світової економіки є позитивною ознакою для збільшення попиту на нафту в 2024 році. "Ми прогнозуємо, що цього року попит на нафту зросте більш ніж на 2 млн б/д порівняно з минулим роком", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді зареєстрували новий законопроєкт по реформі БЕБ: робить неможливим вплив Татарова – ЦПК
|Сенат США усунув останню процедурну перешкоду до схвалення допомоги Україні
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Темпи підвищення світового попиту на нафту у 2024 р. сповільняться до 1,2-1,3 млн б/д - глава МЕА
|Ціни на нафту зростають перед публікацією звіту ОПЕК, Brent торгується вище $82,6 за барель
|Ціни в Україні зростають повільніше за прогноз: НБУ назвав причини
|Зростання у 91%: українська металургія збільшила виробництво сталі й іншої металопродукції
|Грошова маса в Україні в січні скоротилася на 2%, база - на 0,2%
|У Мінекономіки зустрілись із місією МВФ - говорили про інвестиції та виконання Україною зобов'язань
Бізнес
|Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов - СМИ
|Японія виділить 300 мільйонів на дослідження чіпів
|Google Assistant тепер працює на базі Gemini — поки лише для мобільних пристроїв
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ