Ціни на нафту зростають перед публікацією звіту ОПЕК, Brent торгується вище $82,6 за барель

Ціни на нафту підвищуються у вівторок, трейдери оцінюють заяви глави Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля і чекають на публікацію щомісячного звіту ОПЕК щодо ринку.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $82,63 за барель, що на $0,63 (0,77%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,57 (0,74%), до $77,49 за барель.

Світовий попит на нафту 2024 року збільшиться на 1,2-1,3 млн барелів на добу (б/д). Це буде легко компенсовано збільшенням видобутку в таких країнах, як США, Канада, Бразилія і Гайана, заявив у вівторок глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль на Bloomberg TV.

"Це зростання видобутку буде більш ніж достатнім для задоволення глобального попиту на нафту, - сказав глава МЕА. - Таким чином, за відсутності великих геополітичних потрясінь або екстремальних погодних явищ, ми можемо очікувати доволі комфортної ситуації на нафтовому ринку та помірного руху цін протягом 2024 року".

На думку Біроля, споживання підвищуватиметься набагато слабшими темпами, ніж торік, оскільки економічне зростання в Китаї та багатьох інших частинах світу сповільнюється, продовжив він. Згідно з січневим звітом МЕА, у 2023 році глобальний попит зріс на 2,254 млн б/д.

МЕА опублікує черговий огляд щодо ринку нафти 15 лютого.

У вівторок власний огляд щодо нафтового ринку оприлюднить ОПЕК.

Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявив під час Всесвітнього урядового саміту (WGS 2024) у Дубаї у вівторок, що зростання світової економіки є позитивною ознакою для збільшення попиту на нафту в 2024 році. "Ми прогнозуємо, що цього року попит на нафту зросте більш ніж на 2 млн б/д порівняно з минулим роком", - сказав він.

