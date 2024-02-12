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АНАЛІТИКА

Здорожчання пального в роздробі набирає обертів

 

З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на світлі нафтопродукти. Цьому сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті.  

Але боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.

Протягом звітного періоду найбільше здорожчав А-95 у мережах VostokGaz і «Фактор» — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л і 48,50 грн/л відповідно, дизель — у мережі «Укрнафта» — на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

На 0,50 грн/л збільшилася вартість пального в мережах Chipo і VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 грн/л і 50,40 грн/л, на ДП — до 49,85 грн/л і 49,70 грн/л відповідно.

У мережі дискаунт-сегменту «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 збільшилася на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного пального — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л. Найбільше (на 1 грн/л) здорожчав бензин у Дніпропетровській області, ДП — в Львівській і Черкаській областях.

Почали зростати ціни на пальне і в мережі групи «Приват»: у середньому А-95 здорожчав на 0,44 грн/л, дизельне пальне — на 0,81 грн/л.

Ціни на паливо в преміум-сегменті майже не змінилися (див. табл.). Середня вартість бензину в цьому сегменті становить 55,21 грн/л, ДП — 54,99 грн/л.

«Поки ми не плануємо переглядали вартість пального. І так попит низький», — зазначили в одній із преміум-мереж.

Залишається значною різниця між цінами у вищому й нижчому діапазонах. Станом на 12 лютого різниця в ціні на бензин А-95 становить 7,17 грн/л, на ДП — 7,13 грн/л.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 5 по 12 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ — на 0,05 грн/л, до 54,30 грн/л, дизельного пального — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 5 по 12 лютого 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

12.02.24

Зм.

12.02.24

Зм.

12.02.24

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

48,51

+0,44

51,50

0,00

48,77

+0,81

Укрнафта

48,40

0,00

50,40

0,00

49,90

+1,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,08

+0,03

52,99

0,00

51,21

+0,03

Shell

53,85

+0,50

57,49

+0,60

53,99

+0,50

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,13

+0,07

    

47,78

+0,29

KLO

51,69

0,00

53,09

0,00

52,09

0,00

U.GO

49,60

+0,09

52,55

+0,10

49,60

+0,09

Автотранс

50,98

0,00

    

50,98

0,00

BVS

50,99

0,00

52,99

0,00

50,99

0,00

Chipo

50,02

+0,50

    

49,85

+0,50

Авантаж 7

47,95

0,00

    

47,95

0,00

Prime

49,00

0,00

    

49,90

+0,40

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

49,61

0,00

    

49,48

0,00

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

50,40

+0,50

    

49,70

+0,50

Marshal

49,00

0,00

    

48,00

0,00

Маркет

47,49

0,00

    

47,49

-0,50

Олас

48,49

0,00

    

48,49

0,00

VostokGaz

48,49

+1,00

    

49,99

+0,50

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,98

-1,00

ZOG

50,50

0,00

    

49,50

0,00

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,00

0,00

    

48,80

0,00

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

48,50

+1,00

    

46,20

-0,30

Середня ціна в Україні

50,85

+0,13

54,30

+0,05

51,07

+0,24
За матеріалами: EnKorr
 

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