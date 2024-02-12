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Здорожчання пального в роздробі набирає обертів
16:17 12.02.2024 |
З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на світлі нафтопродукти. Цьому сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті.
Але боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.
Протягом звітного періоду найбільше здорожчав А-95 у мережах VostokGaz і «Фактор» — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л і 48,50 грн/л відповідно, дизель — у мережі «Укрнафта» — на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.
На 0,50 грн/л збільшилася вартість пального в мережах Chipo і VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 грн/л і 50,40 грн/л, на ДП — до 49,85 грн/л і 49,70 грн/л відповідно.
У мережі дискаунт-сегменту «БРСМ-Нафта» середня вартість А-95 збільшилася на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного пального — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л. Найбільше (на 1 грн/л) здорожчав бензин у Дніпропетровській області, ДП — в Львівській і Черкаській областях.
Почали зростати ціни на пальне і в мережі групи «Приват»: у середньому А-95 здорожчав на 0,44 грн/л, дизельне пальне — на 0,81 грн/л.
Ціни на паливо в преміум-сегменті майже не змінилися (див. табл.). Середня вартість бензину в цьому сегменті становить 55,21 грн/л, ДП — 54,99 грн/л.
«Поки ми не плануємо переглядали вартість пального. І так попит низький», — зазначили в одній із преміум-мереж.
Залишається значною різниця між цінами у вищому й нижчому діапазонах. Станом на 12 лютого різниця в ціні на бензин А-95 становить 7,17 грн/л, на ДП — 7,13 грн/л.
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 5 по 12 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ — на 0,05 грн/л, до 54,30 грн/л, дизельного пального — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 5 по 12 лютого 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
12.02.24
|
Зм.
|
12.02.24
|
Зм.
|
12.02.24
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,51
|
+0,44
|
51,50
|
0,00
|
48,77
|
+0,81
|
Укрнафта
|
48,40
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
49,90
|
+1,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,08
|
+0,03
|
52,99
|
0,00
|
51,21
|
+0,03
|
Shell
|
53,85
|
+0,50
|
57,49
|
+0,60
|
53,99
|
+0,50
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,13
|
+0,07
|
47,78
|
+0,29
|
KLO
|
51,69
|
0,00
|
53,09
|
0,00
|
52,09
|
0,00
|
U.GO
|
49,60
|
+0,09
|
52,55
|
+0,10
|
49,60
|
+0,09
|
Автотранс
|
50,98
|
0,00
|
50,98
|
0,00
|
BVS
|
50,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,02
|
+0,50
|
49,85
|
+0,50
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
47,95
|
0,00
|
Prime
|
49,00
|
0,00
|
49,90
|
+0,40
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
49,61
|
0,00
|
49,48
|
0,00
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
50,40
|
+0,50
|
49,70
|
+0,50
|
Marshal
|
49,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Маркет
|
47,49
|
0,00
|
47,49
|
-0,50
|
Олас
|
48,49
|
0,00
|
48,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
48,49
|
+1,00
|
49,99
|
+0,50
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,00
|
48,98
|
-1,00
|
ZOG
|
50,50
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,00
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
47,30
|
0,00
|
Фактор
|
48,50
|
+1,00
|
46,20
|
-0,30
|
Середня ціна в Україні
|
50,85
|
+0,13
|
54,30
|
+0,05
|
51,07
|
+0,24
|
|
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