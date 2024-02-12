Ціни на нафту опускаються, Brent торгується біля $81,4 за барель

Ціни на нафту опускаються після підйому більш ніж на 6% за підсумками минулого тижня через посилення напруженості на Близькому Сході.

Активність торгів у понеділок нижча за звичайну, оскільки багато азійських ринків закриті з огляду на святкування з нагоди Нового року за місячним календарем.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $81,35 за барель, що на $0,84 (1,02%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,73 (0,95%), до $76,11 за барель.

Заяви міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіана минулими вихідними дали інвесторам нову надію на спад напруженості на Близькому Сході, зазначає Bloomberg.

"Розвиток подій у Секторі Гази рухається до дипломатичного розв'язання", - сказав іранський міністр, який провів низку зустрічей у Бейруті, зокрема з лідерами ХАМАСу.

У центрі уваги трейдерів цього тижня - щомісячні огляди щодо нафтового ринку ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які буде оприлюднено 13 і 15 лютого відповідно.