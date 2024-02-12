Нафта розпочала тиждень зі зниженням після того, як Ізраїль заявив, що удари по сектору Газа «завершені»

Ціни на нафту впали на початку азіатських торгів у понеділок після того, як Ізраїль заявив, що «завершив» серію ударів на півдні сектора Газа, що трохи послабило побоювання з приводу постачання з Близького Сходу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:20 EET подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до $81,88 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до $76, 53 за барель.

Геополітичні ризики, включаючи побоювання розширення ізраїльсько-палестинського конфлікту на весь регіон та потенційні перебої у постачанні нафти на Близькому Сході, призвели до зростання цін приблизно на 6% минулого тижня.

Ізраїльські військові заявили в понеділок, що вони завдали «серії ударів» на півдні сектору Газа, яка тепер «завершилася», через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив пропозицію ХАМАС про припинення вогню.

Перебої у логістиці на Червоному морі залишалися у центрі уваги інвесторів. Агентство морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомило вранці в понеділок, що отримало повідомлення про те, що корабель зазнав ударів двох ракет на півдні від єменського Аль-Муха.

Пов'язані з Іраном бойовики-хусити в Ємені, які контролюють найбільш густонаселені райони країни, з середини листопада неодноразово запускали дрони та запускали ракети по комерційних судах.

Вони кажуть, що напади є відповіддю на військові дії Ізраїлю у секторі Газа. Акція потрясла світове судноплавство, змусивши кілька компаній припинити перевезення Червоним морем і вибрати більш довгий і дорогий маршрут навколо Африки.

Хоча побоювання щодо поставок на Близькому Сході залишалися відносно підвищеними, новини зі США послабили деякі побоювання.

Енергетичні компанії США збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти та природного газу до найвищого рівня із середини грудня, що потенційно сигналізує про збільшення видобутку. Внутрішній видобуток повернувся минулого тижня до рекордних 13,3 мільйонів барелів на добу.

Занепокоєння щодо попиту зберігається, оскільки представник Федеральної резервної системи заявила, що вона не зацікавлена в рекомендаціях щодо зниження відсоткових ставок, що посилило хор чуток про подальше стримування інфляції. Вищі відсоткові ставки уповільнюють економічне зростання, що обмежує попит на нафту.

Очікується, що торги в Азії будуть млявими, оскільки більшість регіону, включаючи Китай, Гонконг, Японію, Південну Корею, Сінгапур, Тайвань, В'єтнам і Малайзію, закрито на свята.

Фінансові ринки материкового Китаю закриті на свято Місячного Нового року та відновлять торгівлю у понеділок, 19 лютого. Торгівля у Гонконгу відновиться 14 лютого.