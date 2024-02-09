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АНАЛІТИКА

Нижче 27 грн/л: середні ціни на газ впали на 50 коп.

Нижче 27 грн/л: середні ціни на газ впали на 50 коп.

 Динаміка середніх роздрібних цін LPG в Україні, грн/л

Протягом тижня (з 5 по 9 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 0,52 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

В середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG - на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л, найменше - в мережі АМІС - на 0,09 грн/л, до 26,23 грн/л.

Найбільшу ціну пального зафіксовано на АЗК Mango в Донецькій області (30,49 грн/л), найменшу - на АЗК Marshal в Житомирській області (24,5 грн/л).

На цьому тижні відчутніше здешевлення газу зафіксоване в великих паливних мережах, де вартість ресурсу була в межах 29 грн/л, коли на інших - нижчою за 28 грн/л.

По 1 грн/л скинули зі стел ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 грн/л і 28,11 грн/л відповідно.

Деякі мережі відреагували на збільшення вартості ресурсу на аукціоні 7 лютого здорожчанням газу на АЗК. Ціна у VostokGaz зросла на 20 коп., у Mango - на 6 коп.

Наразі різниця між цінами на газ у преміумсегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 грн/л. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Після зменшення вартості пального реалізація майже не змінилася», - розповіли в одній із великих паливних мереж. В іншій теж зазначили, що змін у продажах не сталося.

Нагадаємо, що різні джерела постачання газу впливають на можливості зниження цін у операторів. Ті мережі, які оперують тільки ресурсом внутрішнього виробництва, мають більше можливостей для подальшого просідання в ціні. Також значну фору мають мережі, що живляться дешевим ресурсом із польських баз, які обробляють російський ресурс. Компанії, що імпортують газ, особливо залізничним транспортом, використовують значно дорожчий ресурс.

Станом на 9 лютого співвідношення середніх цін автогазу і бензину А-95 становить 53%, тоді як на початку січня показник був на рівні 59%.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5 по 9 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,14

−1,02

WOG

28,11

−1,00

SOCAR

27,99

−1,00

Neftek

27,49

0,00

Рур груп

27,00

0,00

ZOG

27,00

0,00

KLO

26,99

−1,00

U.GO

26,95

−0,50

Shell

26,81

−0,84

Mango

26,75

+0,06

UPG

26,71

−1,31

BVS

26,49

0,00

Автотранс

26,48

0,00

VostokGaz

26,39

+0,20

Авіас

26,27

−0,11

AMIC

26,23

−0,09

Кворум

25,98

−0,50

Ovis

25,98

−0,31

Motto

25,98

0,00

VST

25,92

−0,48

RLS

25,90

−0,50

Green Wave

25,90

0,00

Укрнафта

25,90

−0,50

Олас

25,89

−0,41

Rodnik

25,79

−0,20

Катрал

25,77

−0,20

БРСМ−Нафта

25,72

−0,29

Luxwen

25,59

0,00

Chipo

25,53

−0,65

Marshal

25,36

−0,38

Авантаж 7

24,95

−0,50

Середня ціна в Україні

26,78

−0,52
За матеріалами: EnKorr
 

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