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Нижче 27 грн/л: середні ціни на газ впали на 50 коп.
17:49 09.02.2024 |
Протягом тижня (з 5 по 9 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 0,52 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
В середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG - на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л, найменше - в мережі АМІС - на 0,09 грн/л, до 26,23 грн/л.
Найбільшу ціну пального зафіксовано на АЗК Mango в Донецькій області (30,49 грн/л), найменшу - на АЗК Marshal в Житомирській області (24,5 грн/л).
На цьому тижні відчутніше здешевлення газу зафіксоване в великих паливних мережах, де вартість ресурсу була в межах 29 грн/л, коли на інших - нижчою за 28 грн/л.
По 1 грн/л скинули зі стел ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 грн/л і 28,11 грн/л відповідно.
Деякі мережі відреагували на збільшення вартості ресурсу на аукціоні 7 лютого здорожчанням газу на АЗК. Ціна у VostokGaz зросла на 20 коп., у Mango - на 6 коп.
Наразі різниця між цінами на газ у преміумсегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 грн/л. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.
Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Після зменшення вартості пального реалізація майже не змінилася», - розповіли в одній із великих паливних мереж. В іншій теж зазначили, що змін у продажах не сталося.
Нагадаємо, що різні джерела постачання газу впливають на можливості зниження цін у операторів. Ті мережі, які оперують тільки ресурсом внутрішнього виробництва, мають більше можливостей для подальшого просідання в ціні. Також значну фору мають мережі, що живляться дешевим ресурсом із польських баз, які обробляють російський ресурс. Компанії, що імпортують газ, особливо залізничним транспортом, використовують значно дорожчий ресурс.
Станом на 9 лютого співвідношення середніх цін автогазу і бензину А-95 становить 53%, тоді як на початку січня показник був на рівні 59%.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5 по 9 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,14
|
−1,02
|
WOG
|
28,11
|
−1,00
|
SOCAR
|
27,99
|
−1,00
|
Neftek
|
27,49
|
0,00
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,00
|
KLO
|
26,99
|
−1,00
|
U.GO
|
26,95
|
−0,50
|
Shell
|
26,81
|
−0,84
|
Mango
|
26,75
|
+0,06
|
UPG
|
26,71
|
−1,31
|
BVS
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
26,48
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,39
|
+0,20
|
Авіас
|
26,27
|
−0,11
|
AMIC
|
26,23
|
−0,09
|
Кворум
|
25,98
|
−0,50
|
Ovis
|
25,98
|
−0,31
|
Motto
|
25,98
|
0,00
|
VST
|
25,92
|
−0,48
|
RLS
|
25,90
|
−0,50
|
Green Wave
|
25,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,90
|
−0,50
|
Олас
|
25,89
|
−0,41
|
Rodnik
|
25,79
|
−0,20
|
Катрал
|
25,77
|
−0,20
|
БРСМ−Нафта
|
25,72
|
−0,29
|
Luxwen
|
25,59
|
0,00
|
Chipo
|
25,53
|
−0,65
|
Marshal
|
25,36
|
−0,38
|
Авантаж 7
|
24,95
|
−0,50
|
Середня ціна в Україні
|
26,78
|
−0,52
|
|
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