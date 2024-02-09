Нафта стабілізувалася після стрибка напередодні, Brent біля $81,6 за барель

Ціни на нафту слабо змінюються вдень у п'ятницю після різкого зростання за підсумками попередньої сесії.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:23 EET знизилася на 2 центи, до $81,61 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на 13 центів, до $76,35 за барель.

У четвер Brent зросла в ціні на 3,1%, WTI - на 3,2%, а з початку тижня обидві марки подорожчали більш ніж на 5% на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

"Сподівання щодо зниження напруженості на Близькому Сході цього тижня не мали підтвердження, - каже аналітик IG Asia Pte Їп Джун Рон. - Трейдери закладають у ринок тривале збереження геополітичних ризиків".

Підтримку цінам на нафту на тижні також надали дані про падіння запасів бензину й дистилятів у США минулого тижня, водночас резерви нафти знизилися. Аналітики пояснюють таку ситуацію падінням активності нафтопереробних заводів на американському Середньому Заході через перебої енергопостачання та припинення роботи заводу BP в Індіані.

