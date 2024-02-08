Ціни на нафту і далі зростають, Brent біля $80,9 за барель

Нафтовий ринок і далі зростає в четвер на тлі посилення геополітичних ризиків.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:25 EET становила $80,85 за барель, що на $1,64 (2,07%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна контрактів на нафту WTI на березень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на цей час на $1,54 (2,09%), до $75,4 за барель.

Підтримку ринку надає зростання напруженості на Близькому Сході, зазначає Market Watch. Зокрема, США й союзники продовжують завдавати ударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені, а сподівання на перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом не виправдалися.

"Ситуація в Газі залишається в центрі кризи, проте її наслідки поширюються на весь регіон у вигляді цілого спектру конфліктів, до яких можуть виявитися залученими треті особи. Реалізація такого сценарію може перешкодити перевезенням Суецьким каналом і вплинути на видобуток нафти в країнах Перської затоки, включно з Іраном", - зазначає старший трейдер в ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Великі транспортні компанії, як-от A.P. Moller-Maersk A/S і D/S Norden A/S, відзначають, що ситуація з безпекою в Червоному морі і далі погіршується, незважаючи на спроби обмежити атаки єменських хуситів.