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АНАЛІТИКА

Ціна страховки на перевезення нафти Червоним морем може перевищити $1 за барель

 

Кожна нова страховка, оформлена для перевезення нафти через Червоне море, може підвищити вартість транспортування на $1 за барель або більше, повідомляє американський медіахолдинг S&P Global із посиланням на джерела.

У матеріалі зазначається, що зміна маршруту через Червоне море призведе до зростання тривалості рейсу і витрат на пальне. Це також спричинить збільшення завантаження суден, що може підвищити світові ставки фрахту і міжрегіональну різницю в цінах на нафту.

«Серія нападів на судноплавні маршрути в Червоному морі поки що не призвела до серйозних перебоїв у постачанні нафти, але країни-імпортери проводять безсонні ночі, побоюючись, що будь-яка ескалація може кардинально змінити ситуацію», - стверджують аналітики S&P Global.

Оскільки існуючі контракти з нафтовими танкерами часто важко змінити, деякі поточні перевезення, як і раніше, здійснюватимуться через Червоне море, що викликає побоювання у гравців ринку, зазначають вони.

Агентство Reuters у лютому ділилося підрахунками, згідно з якими п'ять найбільших нафтогазових західних компаній 2023 року виплатили інвесторам понад $111 млрд за рахунок дивідендів і викупу акцій.

У Reuters припустили, що таким чином нафтові компанії «намагаються переконати інвесторів у їхній дисципліні і стійкості перед невизначеними перспективами розвитку [сфери] викопного палива» на Заході.

Нафтові котирування перебувають зокрема під впливом загострення ситуації на Близькому Сході. У першу торгову сесію на біржі після старту конфлікту в секторі Газа - 9 жовтня 2023 року - ціна Brent зросла на 4% до рівня закриття 6 жовтня до $86,5/бар. Котирування сягнули максимуму 19 жовтня - тоді вони підвищилися до $91/бар.
За матеріалами: EnKorr
 

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