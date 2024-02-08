Нафта дорожчає на тлі незначного прогресу у мирних переговорах у Газі та послаблення долара

Нафта продовжила зростання у четвер після того, як Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про припинення вогню, тоді як слабкіший долар також підтримав ціни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET зросли на 30 центів, або 0,4%, до $79,51 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 26 центів, або 0,4%, до $74,12 за барель.

Розширення напруженості на Близькому Сході тримає ринок у напрузі з жовтня, причому прогрес у переговорах щодо припинення конфлікту в Газі обмежений.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив останню пропозицію ХАМАС про припинення вогню та повернення заручників, які утримуються в секторі Газа, але держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще є можливості для переговорів щодо досягнення угоди.

Палестинська делегація ХАМАС на чолі з високопосадовцем Халілом Аль-Хайєю мала відправитися в четвер до Каїру для переговорів про припинення вогню з Єгиптом і Катаром.

Ослаблення долара також підтримало ціни на нафту у четвер, оскільки воно робить нафту менш дорогою для трейдерів, які володіють іншими валютами.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, о 06:00 EET впав до 103,99.

Що стосується попиту, то сильніше, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину та середніх дистилятів у США також підтримало ринок нафти.

Запаси дистилятів скоротилися на 3,2 мільйона барелів до 127,6 мільйона барелів, показали дані Управління енергетичної інформації проти очікуваного падіння на 1 мільйон барелів. Запаси бензину впали на 3,15 мільйона барелів порівняно з оцінками аналітиків 140 тисяч барелів.

На тлі падіння запасів рентабельність нафтопереробних заводів у США продовжує зростати, зазначають аналітики ING.

"Зростання рентабельності нафтопереробних заводів має надати деяку підтримку нафті, стимулюючи зростання попиту на неї, оскільки нафтопереробні заводи прагнуть збільшити продуктивність та скористатися перевагами вищої рентабельності", - кажуть аналітики ING.

Падіння запасів бензину та зростання експорту нафти зі США на 13% у річному вимірі до рекордних 4,06 млн барелів на добу у 2023 році "вказують на зростання попиту на сиру нафту", йдеться у повідомленні ANZ Research.