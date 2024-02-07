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АНАЛІТИКА

Нафта надалі дорожчає, Brent вище $79 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок надалі зростають удень у середу, піднімаючись третю сесію поспіль на геополітичних ризиках.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:20 EET підвищилася на $0,47 (0,6%), до $79,06 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,46 (0,63%), до $73,77 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 0,8%, WTI подорожчала на 0,7% на ризиках перебоїв поставок палива з Близького Сходу.

Єменські хусити випустили шість балістичних ракет по двох суднах у Червоному морі та Аденській затоці, повідомляє Центральне командування ЗС США (CENTCOM). "6 лютого (...) підтримувані Іраном бойовики-хусити випустили шість протикорабельних балістичних ракет (ASBM) із контрольованих районів Ємену в напрямку південної частини Червоного моря та Аденської затоки", - ідеться в повідомленні CENTCOM у соцмережі X.

"Ф'ючерси на нафту продовжують торгуватися у вузькому діапазоні, - зазначає засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лohia. - Одна з головних причин, через яку на ринку не спостерігається премії на геополітичні ризики, полягає в непомітному підвищенні постачань палива з країн, які не входять в ОПЕК".

Крім того, трейдери оцінюють дані Американського інституту нафти (API), що вказали на зростання резервів нафти в США на тижні, що завершився 2 лютого, на 647 тис. барелів. Ринок очікував підвищення на 2,133 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго США будуть опубліковані в середу о 17:30 кв. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що звіт вкаже на підйом запасів нафти приблизно на 1,9 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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