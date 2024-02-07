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Нафта дорожчає на тлі нижчого, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США
08:25 07.02.2024 |
Нафта в середу зростає третій день поспіль після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зросли менше, ніж очікувалося, а США різко знизили прогноз зростання видобутку нафти в країні, послабивши побоювання щодо потенційного надлишку пропозиції.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:17 EET подорожчали на 16 центів, або 0,2%, до $78,75, а американська нафта марки West Texas Intermediate піднялася на 20 центів, або 0,3%, $73,51.
Дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли на 670 000 барелів за тиждень до 2 лютого, що значно нижче за прогнози аналітиків, опитаних Reuters, про зростання на 1,9 мільйона барелів.
Щотижневі дані уряду США щодо запасів нафти будуть опубліковані пізніше в середу.
Управління енергетичної інформації США (EIA) у вівторок скоротило прогноз зростання видобутку нафти на 2024 рік на 120 000 барелів на добу до 170 000 барелів на добу, що значно нижче за торішнє збільшення видобутку на 1,02 мільйона барелів на добу.
EIA також прогнозує, що до лютого 2025 року видобуток у США не перевищить рекорд грудня 2023 року, який становив понад 13,3 мільйона барелів на добу.
Перспективи посилюють упевненість у тому, що ринок нафти в 2024 році буде збалансований, зазначають аналітики Haitong Futures, додаючи, що вони очікують, що ціни на нафту залишаться в діапазоні $10 навколо поточних рівнів.
Тим часом посередники зі США, Катару та Єгипту підготували дипломатичний крок для подолання розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС щодо плану припинення вогню в Газі після того, як палестинська група відповіла на пропозицію про продовження паузи у бойових діях та звільнення заручників.
Трейдери уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході, особливо за нападами на судноплавство з боку повстанців-хуситів, що підтримуються Іраном у Червоному морі, що порушило рух через Суецький канал, найшвидший морський шлях між Азією та Європою, яким проходить майже 12 % світової торгівлі. нафтою.
Хусіти заявили у вівторок, що вони випустили ракети по двом суднам у Червоному морі, завдавши їм пошкоджень.
«З огляду на підвищений геополітичний ризик, торгівля в діапазоні та відсутність премії за ризик можуть когось здивувати», - зазначають у замітці аналітики ING Уоррен Паттерсон та Єва Манті.
«Важливо пам'ятати, що хоча ми спостерігаємо перебої в торгових потоках в результаті подій у Червоному морі, в результаті видобуток нафти залишається незмінним».
Нарощує постачання нафти консорціум на чолі з Exxon Mobil, який контролює весь видобуток нафти в Гайані, зараз видобуває в цій американській країні близько 645 000 барелів на добу порівняно з приблизно 400 000 барелів на добу наприкінці 2023 року.
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