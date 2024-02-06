Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent близько $78,1 за барель

Ціни на нафту еталонних марок, як і раніше, показують незначне зростання вдень у вівторок.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:10 EET підвищилася на $0,11 (0,14%), до $78,1 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 4 центи, до $72,82 за барель.

Напередодні ціна Brent зросла на 0,9%, WTI - на 0,7% через новий виток геополітичної напруженості на Близькому Сході та сильні статдані щодо американської економіки.

Як повідомлялося, американські та британські війська за підтримки союзників продовжують завдавати ударів по позиціях хуситів. Ті, зі свого боку, заявили про запуск ракет по двох суднах у Червоному морі - по американському і британському, повідомив телеканал "Аль-Арабійя".

Військовий представник хуситів Яхья Сарі сказав у телевізійному зверненні, що ударів зазнали судна Star Nasia і Morning Tide. При цьому судно Star Nasia йшло під прапором Маршаллових островів, а Morning Tide - під прапором Барбадосу.

Позитивним фактором для нафти також стали сильніші, ніж очікувалося, американські статдані, опубліковані напередодні.

Як повідомлялося, індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у січні зріс до 53,4 пункти порівняно з переглянутими 50,5 пункти місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Значення індикатора виявилося кращим за консенсус-прогноз, що передбачав зростання до 52 пунктів.

Тим часом Саудівська Аравія в березні несуттєво скоригує ціни на окремі сорти нафти для Азії та США. Так, вартість основного сорту, що постачається до Азії, - Arab Light - залишиться незмінною, ціна Arab Extra Light зменшиться на $0,05 за барель, Arab Medium - на $0,2 за барель, повідомила держкомпанія Saudi Aramco.

"Я думаю, що це ринок не може вийти з торгового діапазону, - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга. - Коли ринок ралірує, є спокуса зафіксувати прибуток за довгими позиціями, просто тому що немає впевненості в довгостроковому зростанні".