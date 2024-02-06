Скраплений автомобільний газ із 5 по 6 лютого у мережах АЗС подешевшав на 5 коп./л, до 27,09 грн/л

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на станціях мережі SOCAR автогаз здешевшав на 50 коп./л, до 28,49 грн/л.

На станціях мережі VostokGaz автогаз коштує 26,19 грн/л − ціна впала на 0,5 грн/л.

На станціях Shell і AMIC цей вид пального здешевшав у середньому на 24 і 16 коп./л, до 27,41 і 26,17 грн/л.

Мережі U.GO, Chipo, Rodnik і Marshal знизили ціни на 8−38 коп./л. (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5 по 6 лютого 2024 р., грн/л: