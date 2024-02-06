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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Скраплений автомобільний газ із 5 по 6 лютого у мережах АЗС подешевшав на 5 коп./л, до 27,09 грн/л
13:22 06.02.2024 |
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, на станціях мережі SOCAR автогаз здешевшав на 50 коп./л, до 28,49 грн/л.
На станціях мережі VostokGaz автогаз коштує 26,19 грн/л − ціна впала на 0,5 грн/л.
На станціях Shell і AMIC цей вид пального здешевшав у середньому на 24 і 16 коп./л, до 27,41 і 26,17 грн/л.
Мережі U.GO, Chipo, Rodnik і Marshal знизили ціни на 8−38 коп./л. (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5 по 6 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
06.02.24
|
Зм.
|
ОККО
|
28,64
|
0,00
|
WOG
|
28,61
|
0,00
|
SOCAR
|
28,49
|
-0,50
|
KLO
|
27,49
|
0,00
|
Neftek
|
27,49
|
0,00
|
Shell
|
27,41
|
-0,24
|
U.GO
|
27,37
|
-0,08
|
UPG
|
27,33
|
0,00
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,00
|
Mango
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
26,48
|
0,00
|
Кворум
|
26,48
|
0,00
|
VST
|
26,40
|
0,00
|
RLS
|
26,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,40
|
0,00
|
Авіас
|
26,36
|
0,00
|
Олас
|
26,30
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,19
|
-0,50
|
AMIC
|
26,17
|
-0,16
|
Ovis
|
26,00
|
0,00
|
Motto
|
25,98
|
0,00
|
Катрал
|
25,97
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,90
|
0,00
|
Green Wave
|
25,90
|
0,00
|
Chipo
|
25,83
|
-0,35
|
Rodnik
|
25,79
|
-0,20
|
Luxwen
|
25,59
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,00
|
Marshal
|
25,36
|
-0,38
|
Середня ціна в Україні
|
27,09
|
-0,05
|
|
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