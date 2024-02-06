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АНАЛІТИКА

Скраплений автомобільний газ із 5 по 6 лютого у мережах АЗС подешевшав на 5 коп./л, до 27,09 грн/л

 

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на станціях мережі SOCAR автогаз здешевшав на 50 коп./л, до 28,49 грн/л.

На станціях мережі VostokGaz автогаз коштує 26,19 грн/л − ціна впала на 0,5 грн/л.

На станціях Shell і AMIC цей вид пального здешевшав у середньому на 24 і 16 коп./л, до 27,41 і 26,17 грн/л.

Мережі U.GO, Chipo, Rodnik і Marshal знизили ціни на 8−38 коп./л. (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5 по 6 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

06.02.24

Зм.

ОККО

28,64

0,00

WOG

28,61

0,00

SOCAR

28,49

-0,50

KLO

27,49

0,00

Neftek

27,49

0,00

Shell

27,41

-0,24

U.GO

27,37

-0,08

UPG

27,33

0,00

Рур груп

27,00

0,00

ZOG

27,00

0,00

Mango

26,69

0,00

BVS

26,49

0,00

Автотранс

26,48

0,00

Кворум

26,48

0,00

VST

26,40

0,00

RLS

26,40

0,00

Укрнафта

26,40

0,00

Авіас

26,36

0,00

Олас

26,30

0,00

VostokGaz

26,19

-0,50

AMIC

26,17

-0,16

Ovis

26,00

0,00

Motto

25,98

0,00

Катрал

25,97

0,00

БРСМ-Нафта

25,90

0,00

Green Wave

25,90

0,00

Chipo

25,83

-0,35

Rodnik

25,79

-0,20

Luxwen

25,59

0,00

Авантаж 7

25,45

0,00

Marshal

25,36

-0,38

Середня ціна в Україні

27,09

-0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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