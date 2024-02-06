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Ціни на нафту практично не змінилися після візиту Блінкена до Близького Сходу
08:43 06.02.2024 |
Ціни на нафту практично не змінилися на початку торгів у вівторок, оскільки учасники ринку оцінювали візит до Близького Сходу держсекретаря США Ентоні Блінкена для обговорення пропозиції щодо припинення вогню в регіоні.
Блінкен зустрівся з де-факто правителем Саудівської Аравії у понеділок. Палестинці сподіваються, що цей візит дозволить укласти перемир'я перед загрозою нападу Ізраїлю на Рафах, прикордонне місто, де ховається близько половини населення сектору Гази.
Пропозиція про припинення вогню, передана ХАМАСу минулого тижня катарськими та єгипетськими посередниками, очікує на відповідь від бойовиків, які заявляють, що хочуть більше гарантій, що вона покладе край чотиримісячній війні.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2 центи до 77,97 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 3 центи до 72,75 долара. Обидва контракти у понеділок зросли майже на 1%, збільшившись уперше за чотири сесії.
Сполучені Штати продовжили кампанію проти хуситів, які підтримує Іран, в Ємені, чиї напади на торгові судна порушили глобальні маршрути торгівлі нафтою.
У Росії два українські безпілотники в суботу завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні країни, повідомило Reuters джерело в Києві. Це була остання із серії далекосяжних атак на російські нафтові об'єкти, які призвели до скорочення російського експорту нафти, сировини для нафтохімії.
Учасники ринку очікують на публікацію галузевих даних про запаси нафти в США. П'ятеро аналітиків, опитаних агентством Reuters, підрахували, що в середньому запаси сирої нафти зросли приблизно на 2,1 мільйона барелів за тиждень до 2 лютого.
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