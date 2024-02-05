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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent подешевшала до $77,1 за барель

 

Нафта почала помірно дешевшати на "яструбиних" заявах глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, які знизили оцінку ринком ймовірності зниження процентної ставки в березні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:37 EET знизилася на $0,26 (0,34%), до $77,07 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,34 (0,47%), до $71,94 за барель.

За минулий тиждень Brent впала в ціні на 6,8%, WTI - на 7,4% на інформації про те, що Ізраїль і ХАМАС проводять переговори про перемир'я. Тижневе зниження стало рекордним з жовтня. Однак наприкінці тижня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ХАМАС не погодилася з умовами угоди про припинення вогню в Секторі Гази, які обговорювалися на зустрічі в Парижі.

Тим часом на вихідних голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю CBS News, що стійкість економіки США надає змогу американському ЦБ не поспішати з ухваленням рішення про зниження базової процентної ставки. Її перегляд у березні "не можна вважати найімовірнішим або базовим сценарієм", сказав Пауелл.

Також учасники ринку стежать за ситуацією на Близькому Сході, де американські та британські війська за підтримки союзників продовжують завдавати ударів по позиціях хуситів.

"Нафта почала тиждень зі спроби відновити втрачені позиції після того, як скоординовані удари коаліції переключилися з цілей у Сирії та Іраку на об'єкти хуситів у Ємені, - зазначив аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс. - Але на ціни чинить тиск різкий розворот щодо очікування від процентних ставок".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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