Фінансові новини
- |
- 05.02.24
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent подешевшала до $77,1 за барель
14:43 05.02.2024 |
Нафта почала помірно дешевшати на "яструбиних" заявах глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, які знизили оцінку ринком ймовірності зниження процентної ставки в березні.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:37 EET знизилася на $0,26 (0,34%), до $77,07 за барель.
Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,34 (0,47%), до $71,94 за барель.
За минулий тиждень Brent впала в ціні на 6,8%, WTI - на 7,4% на інформації про те, що Ізраїль і ХАМАС проводять переговори про перемир'я. Тижневе зниження стало рекордним з жовтня. Однак наприкінці тижня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ХАМАС не погодилася з умовами угоди про припинення вогню в Секторі Гази, які обговорювалися на зустрічі в Парижі.
Тим часом на вихідних голова ФРС Джером Пауелл заявив в інтерв'ю CBS News, що стійкість економіки США надає змогу американському ЦБ не поспішати з ухваленням рішення про зниження базової процентної ставки. Її перегляд у березні "не можна вважати найімовірнішим або базовим сценарієм", сказав Пауелл.
Також учасники ринку стежать за ситуацією на Близькому Сході, де американські та британські війська за підтримки союзників продовжують завдавати ударів по позиціях хуситів.
"Нафта почала тиждень зі спроби відновити втрачені позиції після того, як скоординовані удари коаліції переключилися з цілей у Сирії та Іраку на об'єкти хуситів у Ємені, - зазначив аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс. - Але на ціни чинить тиск різкий розворот щодо очікування від процентних ставок".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Дефіцит держбюджету України в січні-2023 впав до 14,9 млрд грн через брак фінансування - Мінфін
|Міноборони починає закуповувати продукти через нову агенцію
|Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Енергоатому
|У НБУ пояснили падіння курсу долара
|Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах ₴534 мільйони
|Фонд держмайна минулого тижня продав активів на ₴20,4 мільйона
|Укроборонпром корпоратизує ще 10 своїх підприємств
Бізнес
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan