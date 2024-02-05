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АНАЛІТИКА

Скраплений автомобільний газ за вихідні (2-5 лютого) у мережах АЗС здешевшав 17 коп./л, до 27,14 грн/л

 

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0,5 грн/л, до 28,64 грн/л і 28,61 грн/л відповідно.

На станціях мережі UPG автогаз коштує 27,33 грн/л — ціна впала на 0,7 грн/л.

На станціях VostokGaz і KLO цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 2 по 5 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

28,99

0,00

ОККО

28,64

-0,52

WOG

28,61

-0,50

Shell

27,65

0,00

KLO

27,49

-0,50

Neftek

27,49

0,00

U.GO

27,45

0,00

UPG

27,33

-0,70

Рур груп

27,00

0,00

ZOG

27,00

0,00

VostokGaz

26,69

0,50

Mango

26,69

0,00

BVS

26,49

0,00

Автотранс

26,48

0,00

Кворум

26,48

0,00

VST

26,40

0,00

RLS

26,40

0,00

Укрнафта

26,40

0,00

Авіас

26,36

-0,03

AMIC

26,32

0,00

Олас

26,30

0,00

Chipo

26,18

0,00

Ovis

26,00

-0,29

Rodnik

25,99

0,00

Motto

25,98

0,00

Катрал

25,97

0,00

БРСМ-Нафта

25,90

-0,11

Green Wave

25,90

0,00

Marshal

25,74

0,00

Luxwen

25,59

0,00

Авантаж 7

25,45

0,00

Середня ціна в Україні

27,14

-0,17

 
За матеріалами: EnKorr
 

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