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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Скраплений автомобільний газ за вихідні (2-5 лютого) у мережах АЗС здешевшав 17 коп./л, до 27,14 грн/л
13:21 05.02.2024 |
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0,5 грн/л, до 28,64 грн/л і 28,61 грн/л відповідно.
На станціях мережі UPG автогаз коштує 27,33 грн/л — ціна впала на 0,7 грн/л.
На станціях VostokGaz і KLO цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 2 по 5 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
ОККО
|
28,64
|
-0,52
|
WOG
|
28,61
|
-0,50
|
Shell
|
27,65
|
0,00
|
KLO
|
27,49
|
-0,50
|
Neftek
|
27,49
|
0,00
|
U.GO
|
27,45
|
0,00
|
UPG
|
27,33
|
-0,70
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
26,69
|
0,50
|
Mango
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
26,49
|
0,00
|
Автотранс
|
26,48
|
0,00
|
Кворум
|
26,48
|
0,00
|
VST
|
26,40
|
0,00
|
RLS
|
26,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,40
|
0,00
|
Авіас
|
26,36
|
-0,03
|
AMIC
|
26,32
|
0,00
|
Олас
|
26,30
|
0,00
|
Chipo
|
26,18
|
0,00
|
Ovis
|
26,00
|
-0,29
|
Rodnik
|
25,99
|
0,00
|
Motto
|
25,98
|
0,00
|
Катрал
|
25,97
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,90
|
-0,11
|
Green Wave
|
25,90
|
0,00
|
Marshal
|
25,74
|
0,00
|
Luxwen
|
25,59
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,14
|
-0,17
|
|
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