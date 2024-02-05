Скраплений автомобільний газ за вихідні (2-5 лютого) у мережах АЗС здешевшав 17 коп./л, до 27,14 грн/л

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,52 грн/л і 0,5 грн/л, до 28,64 грн/л і 28,61 грн/л відповідно.

На станціях мережі UPG автогаз коштує 27,33 грн/л — ціна впала на 0,7 грн/л.

На станціях VostokGaz і KLO цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, до 26,69 грн/л і 27,49 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 2 по 5 лютого 2024 р., грн/л: