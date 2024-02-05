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Нафта зростає: США планують нові удари на Близькому Сході, Україна завдає удару по російському нафтопереробному заводу
07:52 05.02.2024 |
Ціни на нафту пішли вгору в понеділок, відновлюючись після різкого падіння минулого тижня, після того як Вашингтон пообіцяв завдати подальших ударів по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході, а також після того, як українські безпілотники завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:11 EET виросли на 36 центів, або 0,5%, до $77,69 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate торгувалися на рівні $72,53 за барель, збільшившись на 25 центів, чи 0,4%.
Обидва еталони завершили минулий тиждень зниженням приблизно на 7%. У п'ятницю вони впали на 2% після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США показали, що зниження відсоткових ставок може виявитися віддаленішим, ніж очікувалося, а також у зв'язку з прогресом у переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
«Надії на припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом частково спричинили цю слабкість», - зазначають аналітики ING.
"Однак на даний момент припинення вогню не здається неминучим".
Інвестори, як і раніше, побоюються будь-якої ескалації близькосхідного конфлікту після того, як США сигналізували про подальші удари по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході у відповідь на смертоносний напад на американські війська в Йорданії.
США також продовжили кампанію проти хуситів, що підтримуються Іраном в Ємені, завдавши в суботу 36 ударів по угрупованнях, чиї напади на транспортні судна порушили глобальні маршрути торгівлі нафтою, хоча постачання практично не постраждали.
«З огляду на те, що військові удари США не спрямовані проти Ірану, ми вважаємо, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом матимуть більш домінуючий ефект, тим самим знижуючи напруженість на Близькому Сході», - сказав аналітик із сировинних товарів Банку Співдружності Вівек Дхар.
"Нафтові ринки, ймовірно, відреагують, продовжуючи ігнорувати ризики перебоїв у постачанні на Близькому Сході", - сказав він у повідомленні для клієнтів у понеділок, додавши, що це, ймовірно, утримає ф'ючерси на Brent нижче 80 доларів за барель.
У п'ятницю Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення в ухиленні від санкцій та арешти, пов'язані з мережею незаконного обігу нафти, яка, за його словами, фінансує іранський Корпус вартових ісламської революції.
Він конфіскував більше 520 000 барелів іранської нафти, що підпадає під санкції на борту танкера Abyss, що стояв на якорі в Жовтому морі на шляху до Китаю.
Бюджет Ірану передбачає продаж нафти на рівні 1,35 мільйона барелів на добу протягом іранського року, що починається у березні 2024 року, що становить близько 1,3% від світових поставок у 103,5 мільйона барелів на добу, прогнозованих Міжнародним енергетичним агентством.
В суботу два українські ударні дрони завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні Росії. Лукойл, який володіє Волгоградським нафтопереробним заводом потужністю 300 000 барелів на добу, пізніше заявив, що завод працює у звичайному режимі.
У США електропостачання нафтопереробного заводу BP потужністю 435 000 барелів на добу в Уайтінгу, штат Індіана, було відновлено до полудня п'ятниці, але джерела повідомили, що BP ще не встановила дату перезапуску заводу.
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