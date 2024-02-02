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Ціни на LPG у роздробі зберігають нисхідний тренд
15:46 02.02.2024 |
Протягом тижня (з 29 січня по 2 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі знизилася на 0,29 грн/л, до 27,30 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На стелах ціни на газ сповільнили темпи зниження. Якщо в середині січня за тиждень газ дешевшав на 0,68-0,93 грн/л, то зараз оператори не так завзято переглядають цінники.
Найбільша вартість LPG зафіксована в мережі Mango у Донецькій області (30,49 грн/л), найменша — на станціях «БРСМ-Нафта» у Запорізькій області (25,19 грн/л).
Мережі преміум-сегменту на цьому тижні не переглядали вартості ресурсу. А ось у мережах середнього і нижчого цінового діапазону газ здешевшав на 0,08—1 грн/л (див. табл.).
У державній «Укрнафті» вартість LPG знизилася на 0,50 грн/л і становить 26,40 грн/л.
Зі слів представників паливних мереж, у міру здешевшання газу попит споживачів почав подавати ознаки життя, однак все одно залишається низьким. «Ситуативно коливання попиту в бік зростання є. Але це 1-2%», — зазначили в одній із мереж. В іншій мережі на півдні також розповіли про незначне покращення попиту.
Щодо ліміту на зниження цін можливості розходяться. Ті мережі, які оперують тільки ресурсом внутрішнього виробництва, мають більше можливостей для подальшого просідання. Традиційно потенціал зниження спочатку використовується в маркетинговій діяльності, тому якщо враховувати знижки за програмами лояльності, то на деяких мережах вартість ресурсу вже нижча за 25,00 грн/л. Наприклад, мережа BVS продовжила новорічну акцію, яку проводила разом з «Епіцентром». Згідно з нею знижка на газ становить 1,5 грн/л. При ціні на АЗК 26,49 грн/л разом зі знижкою вартість ресурсу становитиме 24,99 грн/л.
А ось ті мережі, що імпортують газ, особливо залізничним транспортом, мають у розпорядженні значно дорожчий ресурс, тому і ціни опускати не поспішають. «З тим ресурсом, що у нас є, навряд чи наші ціни опустяться нижче від 27-28 грн/л», — зазначили у великій паливній компанії.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 26 січня по 2 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,16
|
0,00
|
WOG
|
29,11
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
UPG
|
28,03
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
+0,30
|
Shell
|
27,65
|
0,00
|
Neftek
|
27,49
|
-1,00
|
U.GO
|
27,45
|
-0,08
|
Рур груп
|
27,00
|
-1,00
|
ZOG
|
27,00
|
0,00
|
Mango
|
26,69
|
0,00
|
BVS
|
26,49
|
-0,70
|
Автотранс
|
26,48
|
-0,70
|
Кворум
|
26,48
|
-0,50
|
VST
|
26,40
|
-1,00
|
RLS
|
26,40
|
-0,50
|
Укрнафта
|
26,40
|
-0,50
|
Авіас
|
26,38
|
-0,33
|
AMIC
|
26,32
|
-0,59
|
Олас
|
26,30
|
0,00
|
Ovis
|
26,29
|
-0,50
|
VostokGaz
|
26,19
|
-0,30
|
Chipo
|
26,18
|
-0,33
|
БРСМ-Нафта
|
26,01
|
-0,60
|
Rodnik
|
25,99
|
-0,70
|
Motto
|
25,98
|
-0,50
|
Катрал
|
25,97
|
-0,80
|
Green Wave
|
25,90
|
0,00
|
Marshal
|
25,74
|
-0,66
|
Luxwen
|
25,59
|
-0,90
|
Авантаж 7
|
25,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
27,30
|
-0,29
|
|
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