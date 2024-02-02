Ціни на нафту зростають, але завершують тиждень падінням майже на 5%, Brent - $79,15 за барель

Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень суттєвим зниженням.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 EET становить $79,15 за барель, що на $0,45 (0,57%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,42 (0,57%), до $74,24 за барель.

Цього тижня Brent подешевшала на 4,6%, WTI - на 4,8% завдяки очікуванням, що переговори про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС стануть важливим кроком до завершення поточного конфлікту.

Радикальне палестинське угруповання ХАМАС дало первісне схвалення угоді, яка передбачає обмін заручниками та припинення бойових дій у Секторі Гази на шість тижнів, повідомила Times of Israel з посиланням на заяву представника МЗС Катару.

Раніше стало відомо, що Ізраїль, США, Єгипет і Катар на зустрічі в Парижі домовилися про засади нової угоди зі звільнення заручників, які перебувають у Секторі Гази в угруповання ХАМАС. За даними ЗМІ, сторони конфлікту розглядають угоду з трьох частин, яка передбачає звільнення заручників у Газі, починаючи з шеститижневого припинення вогню.

