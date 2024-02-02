Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта зростає після того, як ОПЕК+ зберіг політику видобутку нафти без змін

 

Ціни на нафту зросли на початку торгів у п'ятницю після рішення ОПЕК+ зберегти політику видобутку нафти без змін, хоча базові індекси йшли до тижневого падіння на тлі необґрунтованих повідомлень про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 EET подорожчали на 37 центів, або 0,5%, до $79,07 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 30 центів, або 0,4%, до $74 12 за барель.

У четвер два джерела в ОПЕК+ заявили, що група зберегла свою політику видобутку нафти без змін і у березні ухвалить рішення про те, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з Росією, відомі як ОПЕК+, запланували скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на на добу на перший квартал, як було оголошено у листопаді.

Аналітики ANZ Research заявили в п'ятничній замітці, що ці скорочення видобутку повинні підтримувати скорочення поставок у першому кварталі, оскільки зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, нормалізується, а зростання видобутку в США сповільниться у 2024 році до 300 000 барелів на день з 800 000 барелів на добу минулого року.

Також підтримку цін на нафту надало рішення Федеральної резервної системи США зберегти базову процентну ставку овернайт в діапазоні 5,25-5,50%, а також коментарі голови Джерома Пауелла, який заявив, що процентні ставки досягли піку і знижуватимуться в найближчі місяці.

Нижчі відсоткові ставки знизять вартість споживчих позик, що може стимулювати економічне зростання та попит на нафту.

Проте ціни на нафту були готові до щотижневого падіння приблизно на 5%, оскільки необґрунтовані повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС обмежили зростання та призвели до зниження контрактів більш ніж на 2% у четвер.

"Нещодавні повідомлення про прогрес у розширенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, яка може послабити нинішній геополітичний стрес, тримають нафтових інвесторів осторонь", - сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Російські нафтові танкери також продовжують плавати через Червоне море, переважно без нападів хуситів, що контрастує з уявленнями ринку про значні перебої в глобальних потоках постачання нафти, додав Сачдєва.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6047
  0,0420
 0,11
EUR
 1
 40,6695
  0,0372
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6019  0,11 0,30 38,1522  0,11 0,28
EUR 40,7470  0,18 0,45 41,5933  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,00 0,00 37,5800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес