Нафта зростає після того, як ОПЕК+ зберіг політику видобутку нафти без змін

Ціни на нафту зросли на початку торгів у п'ятницю після рішення ОПЕК+ зберегти політику видобутку нафти без змін, хоча базові індекси йшли до тижневого падіння на тлі необґрунтованих повідомлень про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 EET подорожчали на 37 центів, або 0,5%, до $79,07 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 30 центів, або 0,4%, до $74 12 за барель.

У четвер два джерела в ОПЕК+ заявили, що група зберегла свою політику видобутку нафти без змін і у березні ухвалить рішення про те, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з Росією, відомі як ОПЕК+, запланували скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на на добу на перший квартал, як було оголошено у листопаді.

Аналітики ANZ Research заявили в п'ятничній замітці, що ці скорочення видобутку повинні підтримувати скорочення поставок у першому кварталі, оскільки зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, нормалізується, а зростання видобутку в США сповільниться у 2024 році до 300 000 барелів на день з 800 000 барелів на добу минулого року.

Також підтримку цін на нафту надало рішення Федеральної резервної системи США зберегти базову процентну ставку овернайт в діапазоні 5,25-5,50%, а також коментарі голови Джерома Пауелла, який заявив, що процентні ставки досягли піку і знижуватимуться в найближчі місяці.

Нижчі відсоткові ставки знизять вартість споживчих позик, що може стимулювати економічне зростання та попит на нафту.

Проте ціни на нафту були готові до щотижневого падіння приблизно на 5%, оскільки необґрунтовані повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС обмежили зростання та призвели до зниження контрактів більш ніж на 2% у четвер.

"Нещодавні повідомлення про прогрес у розширенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, яка може послабити нинішній геополітичний стрес, тримають нафтових інвесторів осторонь", - сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Російські нафтові танкери також продовжують плавати через Червоне море, переважно без нападів хуситів, що контрастує з уявленнями ринку про значні перебої в глобальних потоках постачання нафти, додав Сачдєва.