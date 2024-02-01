Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $81,2 за барель

Ціни на нафту посилили підйом вдень у четвер, відновлюючись після падіння напередодні на даних про зміну запасів нафти і нафтопродуктів у США.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:24 EET зросла на $0,63 (0,78%), до $81,18 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,64 (0,84%), до $76,49 за барель.

У середу Brent впала в ціні на 2,4%, WTI - на 2,5% на даних про несподіване зростання запасів нафти в США. Як повідомило американське міністерство енергетики, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 1,23 млн барелів, тоді як опитані Bloomberg аналітики в середньому прогнозували зниження резервів на 1,1 млн барелів.

Видобуток нафти в США минулого тижня також збільшився, перевищивши позначку в 13 млн барелів на добу.

Тим часом у січні нафта зросла в ціні вперше за 4 місяці на тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі, а також заходів у відповідь США та їхніх союзників. Brent подорожчала за місяць на 6,1%, WTI - на 5,9%.

"Ринок продовжує стежити за Червоним морем і всім регіоном загалом, але ми знаємо, що нафтові котирування не відображають ризиків для постачань доти, доки у них не з'явиться вагома причина, - зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі. - Зростання запасів нафти в США і видобутку в країні позбавило ціни імпульсу до зростання".