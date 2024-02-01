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Нафта дорожчає на тлі очікувань майбутнього зниження ставок ФРС
08:48 01.02.2024 |
Ціни на нафту зросли в четвер, чому сприяли сигнали Федеральної резервної системи США про можливий початок зниження ставок, а також те, що Китай представив нові заходи підтримки свого ринку нерухомості, що переживає труднощі.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:05 EET зросли на 43 центи, або 0,5%, до $80,98 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 44 центи, або 0,6%, до $76,29 після падіння більш як на $2 за барель на попередній сесії.
"Безпосередньою причиною відновлення цін на нафту, ймовірно, є очікування ринку зниження ставок цього року після того, як голова ФРС Пауелл у своєму виступі вказав на "пік циклу підвищення ставок"", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у середу, що відсоткові ставки досягли свого піку і знижуватимуться найближчими місяцями, при цьому інфляція продовжує падати і очікується стійке працевлаштування та економічне зростання.
Підтверджуючи думку про те, що центральний банк може почати знижувати відсоткові ставки до червня, дані показали, що витрати на робочу силу в США в четвертому кварталі зросли менше, ніж очікувалося, а річне зростання виявилося найменшим за два роки.
Зниження ставок та економічне зростання підтримують попит на нафту.
Китай, друга за величиною економіка у світі, представив нові заходи підтримки нерухомості на тлі побоювань щодо наслідків ліквідації забудовника Evergrande та того, що країна завершила минулий рік із гіршим зниженням цін на нове житло за майже дев'ять років.
Аналітики JPMorgan заявили, що вони очікують, що Китай залишиться найбільшим джерелом зростання світового попиту на нафту цього року, прогнозуючи, що у 2024 році попит на нафту там зросте на 530 000 барелів на добу, після стрибка на 1,2 мільйона барелів на добу минулого року.
«Окрім геополітики, ми, як і раніше, вважаємо, що 2024 рік буде фундаментально здоровим роком для нафтового ринку, і ми рекомендуємо використовувати грудневий розпродаж як можливість для покупок», - йдеться у повідомленні JPMorgan для клієнтів.
На Близькому Сході побоювання з приводу нападів сил хуситів, що базуються в Ємені, на судноплавство в Червоному морі тепер призводять до збільшення витрат і підривають глобальну торгівлю нафтою.
«Енергетичний ринок залишається у напрузі, оскільки він очікує на відповідь США на атаку безпілотників на американські війська в Йорданії», - йдеться у замітці ANZ Research після того, як група хуситів заявила, що продовжить атакувати військові кораблі США та Великобританії в Червоній зоні.
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