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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила падіння, Brent біля $82,1 за барель

 

Ціни на нафту продовжують опускатися вдень у середу, але завершують місяць зростанням уперше з вересня на тлі напруженості на Близькому Сході.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET становить $82,12 за барель, що на $0,75 (0,91%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Термін біржового обігу березневих контрактів закінчується в середу. Квітневі ф'ючерси на Brent, які активніше торгуються, подешевшали під час торгів на $0,74 (0,9%), до $81,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,76 (0,98%), до $77,06 за барель.

У січні міжнародний бенчмарк додав близько 7,6%, північноамериканський - 9,4%.

У середу нафтові котирування знижуються слідом за вартістю інших ризикованих активів, на ринках переважає обережний настрій, пише Trading Economics.

Крім того, на ціни тиснуть статдані з Китаю, які показали зниження активності в його переробній промисловості четвертий місяць поспіль, що може свідчити про слабку кон'юнктуру попиту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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