Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 8%

Скраплений автомобільний газ за місяць (1-31 січня) у мережах АЗС здешевшав на 2,45 грн/л, або 8,2%, до 27,38 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,33 грн/л і 1,38 грн/л, до 29,16 грн/л і 29,11 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л - ціна впала на 3,5 грн/л.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 2,6 грн/л і 1,21 грн/л, до 27,69 грн/л і 28,03 грн/л відповідно.

Вартість автогазу перетнула межу менше від 26 грн/л у мережах-дискаунтерів. Найдешевше автогаз коштує на Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» - 25,60-25,95 грн/л.

Як раніше писав enkorr, через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають, що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л», - зазначали в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 31 січня, грн/л

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 29,16 -1,33 WOG 29,11 -1,38 SOCAR 28,99 -2,00 UPG 28,03 -1,21 KLO 27,69 -2,60 Shell 27,65 -1,82 U.GO 27,53 -2,83 Neftek 27,49 -3,00 Рур груп 27,00 -2,00 ZOG 27,00 -2,00 Mango 26,69 -3,04 Авіас 26,67 -2,58 BVS 26,49 -2,50 Автотранс 26,48 -2,50 Кворум 26,48 -2,70 Motto 26,48 -2,45 VST 26,40 -2,70 RLS 26,40 -2,70 Укрнафта 26,40 -3,50 Катрал 26,37 -2,50 AMIC 26,32 -3,91 Олас 26,30 -2,20 Ovis 26,29 -3,21 Rodnik 26,29 -2,70 Chipo 26,18 -2,85 БРСМ-Нафта 26,17 -2,51 VostokGaz 25,99 -3,80 Авантаж 7 25,95 -2,50 Green Wave 25,90 -2,60 Marshal 25,74 -4,26 Luxwen 25,59 -3,00 Середня ціна в Україні 27,38 -2,45



