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Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 8%
13:24 31.01.2024 |
Скраплений автомобільний газ за місяць (1-31 січня) у мережах АЗС здешевшав на 2,45 грн/л, або 8,2%, до 27,38 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,33 грн/л і 1,38 грн/л, до 29,16 грн/л і 29,11 грн/л відповідно.
На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л - ціна впала на 3,5 грн/л.
На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 2,6 грн/л і 1,21 грн/л, до 27,69 грн/л і 28,03 грн/л відповідно.
Вартість автогазу перетнула межу менше від 26 грн/л у мережах-дискаунтерів. Найдешевше автогаз коштує на Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» - 25,60-25,95 грн/л.
Як раніше писав enkorr, через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають, що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л», - зазначали в одній із мереж.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 31 січня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,16
|
-1,33
|
WOG
|
29,11
|
-1,38
|
SOCAR
|
28,99
|
-2,00
|
UPG
|
28,03
|
-1,21
|
KLO
|
27,69
|
-2,60
|
Shell
|
27,65
|
-1,82
|
U.GO
|
27,53
|
-2,83
|
Neftek
|
27,49
|
-3,00
|
Рур груп
|
27,00
|
-2,00
|
ZOG
|
27,00
|
-2,00
|
Mango
|
26,69
|
-3,04
|
Авіас
|
26,67
|
-2,58
|
BVS
|
26,49
|
-2,50
|
Автотранс
|
26,48
|
-2,50
|
Кворум
|
26,48
|
-2,70
|
Motto
|
26,48
|
-2,45
|
VST
|
26,40
|
-2,70
|
RLS
|
26,40
|
-2,70
|
Укрнафта
|
26,40
|
-3,50
|
Катрал
|
26,37
|
-2,50
|
AMIC
|
26,32
|
-3,91
|
Олас
|
26,30
|
-2,20
|
Ovis
|
26,29
|
-3,21
|
Rodnik
|
26,29
|
-2,70
|
Chipo
|
26,18
|
-2,85
|
БРСМ-Нафта
|
26,17
|
-2,51
|
VostokGaz
|
25,99
|
-3,80
|
Авантаж 7
|
25,95
|
-2,50
|
Green Wave
|
25,90
|
-2,60
|
Marshal
|
25,74
|
-4,26
|
Luxwen
|
25,59
|
-3,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,38
|
-2,45
|
|
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