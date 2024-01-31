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АНАЛІТИКА

Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 8%

Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 8%

 

Скраплений автомобільний газ за місяць (1-31 січня) у мережах АЗС здешевшав на 2,45 грн/л, або 8,2%, до 27,38 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,33 грн/л і 1,38 грн/л, до 29,16 грн/л і 29,11 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,40 грн/л - ціна впала на 3,5 грн/л.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 2,6 грн/л і 1,21 грн/л, до 27,69 грн/л і 28,03 грн/л відповідно.

Вартість автогазу перетнула межу менше від 26 грн/л у мережах-дискаунтерів. Найдешевше автогаз коштує на Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» - 25,60-25,95 грн/л.

Як раніше писав enkorr, через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають, що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л», - зазначали в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 31 січня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,16

-1,33

WOG

29,11

-1,38

SOCAR

28,99

-2,00

UPG

28,03

-1,21

KLO

27,69

-2,60

Shell

27,65

-1,82

U.GO

27,53

-2,83

Neftek

27,49

-3,00

Рур груп

27,00

-2,00

ZOG

27,00

-2,00

Mango

26,69

-3,04

Авіас

26,67

-2,58

BVS

26,49

-2,50

Автотранс

26,48

-2,50

Кворум

26,48

-2,70

Motto

26,48

-2,45

VST

26,40

-2,70

RLS

26,40

-2,70

Укрнафта

26,40

-3,50

Катрал

26,37

-2,50

AMIC

26,32

-3,91

Олас

26,30

-2,20

Ovis

26,29

-3,21

Rodnik

26,29

-2,70

Chipo

26,18

-2,85

БРСМ-Нафта

26,17

-2,51

VostokGaz

25,99

-3,80

Авантаж 7

25,95

-2,50

Green Wave

25,90

-2,60

Marshal

25,74

-4,26

Luxwen

25,59

-3,00

Середня ціна в Україні

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За матеріалами: EnKorr
 

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