Нафта слабо дорожчає, Brent близько $82,5 за барель

Ціни на нафту еталонних марок продовжують слабо підніматися вдень у вівторок після різкого зниження днем раніше.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:58 EET зросла на 7 центів, до $82,47 за барель. Квітневий контракт, що торгується активніше, подорожчав на 14 центів, до $81,97 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні до цього часу на $0,25 (0,33%), до $77,03 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,4%, WTI - на 1,6%, хоча на початку сесії нафта активно дорожчала на новинах про загибель трьох американських військових унаслідок атаки безпілотників на базу США в Йорданії. Під кінець торгового дня побоювання трейдерів щодо можливої різкої відповіді Вашингтона, яка могла б призвести до подальшої ескалації напруженості в регіоні, дещо пом'якшилися.

Аналітики зазначають, що Білий дім, найімовірніше, вживе досить жорстких заходів, щоб не допустити повторення атак, але й не ризикуватиме відкритим військовим протистоянням з Іраном, бо це призведе до стрибка цін на нафту в рік президентських виборів.

"Ключовим фактором буде відповідь США, - написав старший стратег сировинного ринку в ANZ Group Holdings Деніел Хайнс. - Думка ринку щодо ризиків для поставок явно змінилися в останні дні".

Тим часом державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила, що поки що не збільшуватиме обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу (б/д) після отримання відповідної директиви міністерства енергетики країни. Обсяг потужностей компанії залишиться на рівні 12 млн б/д.