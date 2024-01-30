Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта слабо дорожчає, Brent близько $82,5 за барель
14:49 30.01.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують слабо підніматися вдень у вівторок після різкого зниження днем раніше.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:58 EET зросла на 7 центів, до $82,47 за барель. Квітневий контракт, що торгується активніше, подорожчав на 14 центів, до $81,97 за барель.
Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні до цього часу на $0,25 (0,33%), до $77,03 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1,4%, WTI - на 1,6%, хоча на початку сесії нафта активно дорожчала на новинах про загибель трьох американських військових унаслідок атаки безпілотників на базу США в Йорданії. Під кінець торгового дня побоювання трейдерів щодо можливої різкої відповіді Вашингтона, яка могла б призвести до подальшої ескалації напруженості в регіоні, дещо пом'якшилися.
Аналітики зазначають, що Білий дім, найімовірніше, вживе досить жорстких заходів, щоб не допустити повторення атак, але й не ризикуватиме відкритим військовим протистоянням з Іраном, бо це призведе до стрибка цін на нафту в рік президентських виборів.
"Ключовим фактором буде відповідь США, - написав старший стратег сировинного ринку в ANZ Group Holdings Деніел Хайнс. - Думка ринку щодо ризиків для поставок явно змінилися в останні дні".
Тим часом державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила, що поки що не збільшуватиме обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу (б/д) після отримання відповідної директиви міністерства енергетики країни. Обсяг потужностей компанії залишиться на рівні 12 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дорожчає, Brent близько $82,5 за барель
|Умови надання компенсації за програмою «єВідновлення» можуть змінити
|Пенсії без ідентифікації в Україні платитимуть тільки до 31 березня
|Виплати ВПО, крім деяких категорій, скасували з 1 березня
|Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити
|У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор