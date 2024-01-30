Ціни на нафту зростають, оскільки події на Близькому Сході викликають стурбованість щодо постачання палива

Ціни на нафту відновилися на початку торгів у вівторок після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії, оскільки ескалація геополітичної напруженості у головному видобувному регіоні Близького Сходу посилила побоювання з приводу постачання.

О 06:01 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,21%, до $82,57 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів, або на 0,22%, до $76,95 за барель.

Обидва контракти впали більш ніж на 1 долар у понеділок, оскільки криза на ринку нерухомості, що поглиблюється, посилила побоювання з приводу попиту з боку Китаю, найбільшого споживача сирої нафти у світі, після того, як суд Гонконгу ухвалив ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group.

«Ціна на нафту вища за 80 доларів США за барель знову передбачає деяку премію за геополітичний ризик, оскільки у регіоні Близького Сходу тривають загострення. Це може зникнути протягом тижня або двох, якщо не буде сильної реакції із боку США», - заявив керівник підрозділу енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

"Якщо ситуація переросте в протистояння між США та Іраном і посилення санкцій, то ми розраховуємо на те, що протягом деякого часу нафта підтримуватиметься в діапазоні 80-100 доларів США за барель", - додав він.

Вашингтон пообіцяв вжити «всі необхідні дії» для захисту своїх військ після смертоносної атаки безпілотників у Йорданії, скоєної бойовиками, які підтримували Іран, що спричинило перші смерті американських військових з початку війни між Ізраїлем і сектором Газа, що поставило ринки на межу.

«Якщо напруженість між США та Іраном загостриться, особливо внаслідок прямої конфронтації, зростає ризик того, що постачання іранської нафти виявиться несприятливим. Експорт іранської нафти, ймовірно, є найбільш уразливим через потенційно суворіше дотримання санкцій», - сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар у своїй доповіді. нотатка.

Іран експортував 1,2-1,6 мільйона барелів сирої нафти на добу протягом більшої частини 2023 року, додав Дхар, що становить 1-1,5% світових постачань нафти.

«Те, як Іран відреагує на зростаючу напруженість у США, також визначатиме курс нафтових ринків. Ключове занепокоєння викликає загроза Ірану блокадою Ормузької протоки, через яку проходить транзит 15-20% світових постачань нафти», - додав він.

Зростання також відбувається напередодні рішення Федеральної резервної системи за ставкою, оскільки Федеральний комітет відкритого ринку розпочинає дводенне засідання у вівторок.

Очікується, що політики збережуть відсоткові ставки на стабільному рівні, але деякі інвестори вважають, що центральний банк США може відмовитись від підвищення ставок. Нижчі відсоткові ставки є позитивними для цін на нафту і можуть ще більше підвищити попит.

Ринки тепер очікують на 47% ймовірності зниження ставки ФРС у березні, як показав CME FedWatch tool, порівняно з 88% місяцем раніше.

Тим часом, згідно з опитуванням Reuters, запаси сирої нафти та дистилятів у США, як очікується, скоротилися минулого тижня, тоді як запаси бензину зросли.

Промислова група Американського інституту нафти опублікує дані про запаси в США у вівторок о 23:30 EET, а дані Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США повинні бути опубліковані о 17:30 EET у середу.