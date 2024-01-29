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Нафта пішла в мінус, Brent біля $82,3 за барель
17:42 29.01.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження ввечері в понеділок на тлі зміцнення долара США.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:17 EET опустилася на $1,27 (1,52%), до $82,28 за барель.
Ф'ючерси на WTI на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,26 (1,62%), до $76,75 за барель.
Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів у понеділок підвищується на 0,3%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
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