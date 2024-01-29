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Роздрібний ринок пального: стабільність добігає кінця
17:19 29.01.2024 |
Ціни на автозаправних станціях протягом тижня зберігали стабільність, але у понеділок показали перші ознаки готовності зірватися з місця. Зовнішній ринок наразі не залишає інших варіантів.
Попри очевидне зменшення роздрібної націнки протягом січня, наприкінці місяця ще мали місце деякі інерційні процеси або намагання якось оживити попит, який, схоже, перебуває у зимовій сплячці.
Здивував Marshal - на 2,60 грн/л: вартість бензину впала до 49 грн/л, дизельного пального - до 48 грн/л.
Судячи з усього, неслабко «підгорало» в «Авантаж 7», яка знизила цінник на бензин на 1 грн/л - до 47,95 грн/л, а дизпальне - на 0,50 грн/л (до 47,95 грн/л).
Аналогічних змін зазнала і середня вартість світлих нафтопродуктів у Shell: наразі ціна на А-95 становить 52,85 грн/л, на ДП - 52,99 грн/л.
Поступове зменшення маржі через збільшення закупівельних цін і явний напрямок подальшого руху через зростання цін на нафту змусили окремих гравців почати підвищувати цінники. KLO, Prime і VostokGaz відзначились збільшенням ціни на дизельне пальне на 0,30-0,50 грн/л. На KLO здорожчав і бензин.
У понеділок, 29 січня, ціни на бензин також зросли на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області.
Вочевидь, найближчими днями ми побачимо продовження тенденції зростання, особливо в економ-мережах. Якщо оперувати останніми котируваннями, собівартість дизпального становитиме 47 грн/л, що означає «нульову» ціну на АЗС на рівні 49-50 грн/л, а це поточний середній показник у країні.
Динаміка гуртових і роздрібних цін на бензин А-95, грн/л
Динаміка гуртових і роздрібних цін на дизпальне, грн/л
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22 по 29 січня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
29.01.24
|
Зм.
|
29.01.24
|
Зм.
|
29.01.24
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,14
|
-0,36
|
51,50
|
0,00
|
47,96
|
-0,43
|
Укрнафта
|
48,40
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
48,90
|
0,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,44
|
-0,08
|
52,99
|
0,00
|
51,23
|
-0,11
|
Shell
|
52,85
|
-1,00
|
56,49
|
-0,40
|
52,99
|
-0,50
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,06
|
-0,43
|
-
|
-
|
47,53
|
-0,25
|
KLO
|
51,39
|
+0,30
|
52,79
|
+0,30
|
51,79
|
+0,30
|
U.GO
|
49,51
|
-0,09
|
52,45
|
-0,10
|
49,60
|
0,00
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
-
|
-
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
49,03
|
0,00
|
-
|
-
|
48,87
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
-1,00
|
-
|
-
|
47,95
|
-0,50
|
Prime
|
49,00
|
0,00
|
-
|
-
|
49,50
|
0,50
|
Mango
|
49,21
|
-0,48
|
-
|
-
|
49,16
|
-0,62
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
49,90
|
0,00
|
-
|
-
|
48,76
|
0,00
|
Marshal
|
49,00
|
-2,60
|
-
|
-
|
48,00
|
-2,60
|
Маркет
|
47,49
|
-0,60
|
-
|
-
|
47,99
|
-0,60
|
VostokGaz
|
47,99
|
0,00
|
-
|
-
|
48,99
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
50,76
|
-0,24
|
54,25
|
-0,07
|
50,81
|
-0,20
|
|
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