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АНАЛІТИКА

Роздрібний ринок пального: стабільність добігає кінця

 

Ціни на автозаправних станціях протягом тижня зберігали стабільність, але у понеділок показали перші ознаки готовності зірватися з місця. Зовнішній ринок наразі не залишає інших варіантів.

Попри очевидне зменшення роздрібної націнки протягом січня, наприкінці місяця ще мали місце деякі інерційні процеси або намагання якось оживити попит, який, схоже, перебуває у зимовій сплячці.

Здивував Marshal - на 2,60 грн/л: вартість бензину впала до 49 грн/л, дизельного пального - до 48 грн/л.

Судячи з усього, неслабко «підгорало» в «Авантаж 7», яка знизила цінник на бензин на 1 грн/л - до 47,95 грн/л, а дизпальне - на 0,50 грн/л (до 47,95 грн/л).

Аналогічних змін зазнала і середня вартість світлих нафтопродуктів у Shell: наразі ціна на А-95 становить 52,85 грн/л, на ДП - 52,99 грн/л.

Поступове зменшення маржі через збільшення закупівельних цін і явний напрямок подальшого руху через зростання цін на нафту змусили окремих гравців почати підвищувати цінники. KLO, Prime і VostokGaz відзначились збільшенням ціни на дизельне пальне на 0,30-0,50 грн/л. На KLO здорожчав і бензин.

У понеділок, 29 січня, ціни на бензин також зросли на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області.

Вочевидь, найближчими днями ми побачимо продовження тенденції зростання, особливо в економ-мережах. Якщо оперувати останніми котируваннями, собівартість дизпального становитиме 47 грн/л, що означає «нульову» ціну на АЗС на рівні 49-50 грн/л, а це поточний середній показник у країні.

Динаміка гуртових і роздрібних цін на бензин А-95, грн/л

Роздрібний ринок пального: стабільність добігає кінця

 

Динаміка гуртових і роздрібних цін на дизпальне, грн/л

Роздрібний ринок пального: стабільність добігає кінця

 

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22 по 29 січня 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

29.01.24

Зм.

29.01.24

Зм.

29.01.24

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

48,14

-0,36

51,50

0,00

47,96

-0,43

Укрнафта

48,40

0,00

50,40

0,00

48,90

0,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,44

-0,08

52,99

0,00

51,23

-0,11

Shell

52,85

-1,00

56,49

-0,40

52,99

-0,50

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,06

-0,43

-

-

47,53

-0,25

KLO

51,39

+0,30

52,79

+0,30

51,79

+0,30

U.GO

49,51

-0,09

52,45

-0,10

49,60

0,00

Автотранс

51,98

0,00

-

-

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

49,03

0,00

-

-

48,87

0,00

Авантаж 7

47,95

-1,00

-

-

47,95

-0,50

Prime

49,00

0,00

-

-

49,50

0,50

Mango

49,21

-0,48

-

-

49,16

-0,62

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

49,90

0,00

-

-

48,76

0,00

Marshal

49,00

-2,60

-

-

48,00

-2,60

Маркет

47,49

-0,60

-

-

47,99

-0,60

VostokGaz

47,99

0,00

-

-

48,99

0,50

Середня ціна в Україні

50,76

-0,24

54,25

-0,07

50,81

-0,20
За матеріалами: EnKorr
 

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