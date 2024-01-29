Роздрібний ринок пального: стабільність добігає кінця

Ціни на автозаправних станціях протягом тижня зберігали стабільність, але у понеділок показали перші ознаки готовності зірватися з місця. Зовнішній ринок наразі не залишає інших варіантів.

Попри очевидне зменшення роздрібної націнки протягом січня, наприкінці місяця ще мали місце деякі інерційні процеси або намагання якось оживити попит, який, схоже, перебуває у зимовій сплячці.

Здивував Marshal - на 2,60 грн/л: вартість бензину впала до 49 грн/л, дизельного пального - до 48 грн/л.

Судячи з усього, неслабко «підгорало» в «Авантаж 7», яка знизила цінник на бензин на 1 грн/л - до 47,95 грн/л, а дизпальне - на 0,50 грн/л (до 47,95 грн/л).

Аналогічних змін зазнала і середня вартість світлих нафтопродуктів у Shell: наразі ціна на А-95 становить 52,85 грн/л, на ДП - 52,99 грн/л.

Поступове зменшення маржі через збільшення закупівельних цін і явний напрямок подальшого руху через зростання цін на нафту змусили окремих гравців почати підвищувати цінники. KLO, Prime і VostokGaz відзначились збільшенням ціни на дизельне пальне на 0,30-0,50 грн/л. На KLO здорожчав і бензин.

У понеділок, 29 січня, ціни на бензин також зросли на станціях «БРСМ» у Дніпропетровській області.

Вочевидь, найближчими днями ми побачимо продовження тенденції зростання, особливо в економ-мережах. Якщо оперувати останніми котируваннями, собівартість дизпального становитиме 47 грн/л, що означає «нульову» ціну на АЗС на рівні 49-50 грн/л, а це поточний середній показник у країні.

Динаміка гуртових і роздрібних цін на бензин А-95, грн/л

Динаміка гуртових і роздрібних цін на дизпальне, грн/л

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22 по 29 січня 2024 р., грн/л