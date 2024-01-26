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АНАЛІТИКА

Автогаз за тиждень здешевшав на 30 копійок

 

За тиждень з 19-го по 26 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,30 грн/л, до 27,60 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У великих мережах вартість автогазу в середньому зменшилась на 0,07 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 0,25 грн/л.

Найнижчу ціну на газ – 25,90 грн/л – зафіксовано у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 коп./л. Крім тернопільчан, нижче від 26 грн/л реалізує автогаз тільки «Авантаж 7».

Зі слів ритейлерів, попит на газ у роздробі залишається низьким. «Якщо порівнювати з першими тижнями січня, то продажі стали трохи кращими, але порівняно з груднем реалізація впала на 20%», – кажуть в одній із мереж на півдні.

У мережі, яка працює на заході країни, теж зазначили, що реалізація порівняно з початком року поліпшилась. «Але порівняно з груднем ми фіксуємо сезонне зниження попиту десь на 10%», – додали в компанії.

Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л, але найближчий тиждень-два навряд чи перетне межу 26 грн навіть у дискуаунтерів», – зазначили в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19-го по 26 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,16

0,00

WOG

29,11

-0,05

SOCAR

28,99

0,00

Neftek

28,49

0,00

UPG

28,03

0,00

Рур груп

28,00

-1,50

KLO

27,69

-0,50

Shell

27,65

0,00

U.GO

27,53

-0,69

VST

27,40

-0,30

BVS

27,19

-0,50

Автотранс

27,18

-0,80

ZOG

27,00

-1,00

Кворум

26,98

-1,00

AMIC

26,91

-0,74

RLS

26,90

0,00

Укрнафта

26,90

0,00

Ovis

26,79

-0,50

Катрал

26,77

-0,20

Авіас

26,71

-0,51

Rodnik

26,69

-0,80

Mango

26,69

-0,90

БРСМ-Нафта

26,61

-0,40

Chipo

26,52

-0,70

VostokGaz

26,49

-0,30

Luxwen

26,49

0,00

Motto

26,48

-0,50

Marshal

26,40

-0,88

Олас

26,30

-0,69

Авантаж 7

25,95

0,00

Green Wave

25,90

-0,50

Середня ціна в Україні

27,60

-0,30
За матеріалами: EnKorr
 

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