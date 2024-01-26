Автогаз за тиждень здешевшав на 30 копійок

За тиждень з 19-го по 26 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,30 грн/л, до 27,60 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У великих мережах вартість автогазу в середньому зменшилась на 0,07 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 0,25 грн/л.

Найнижчу ціну на газ – 25,90 грн/л – зафіксовано у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 коп./л. Крім тернопільчан, нижче від 26 грн/л реалізує автогаз тільки «Авантаж 7».

Зі слів ритейлерів, попит на газ у роздробі залишається низьким. «Якщо порівнювати з першими тижнями січня, то продажі стали трохи кращими, але порівняно з груднем реалізація впала на 20%», – кажуть в одній із мереж на півдні.

У мережі, яка працює на заході країни, теж зазначили, що реалізація порівняно з початком року поліпшилась. «Але порівняно з груднем ми фіксуємо сезонне зниження попиту десь на 10%», – додали в компанії.

Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л, але найближчий тиждень-два навряд чи перетне межу 26 грн навіть у дискуаунтерів», – зазначили в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19-го по 26 січня 2024 р., грн/л: