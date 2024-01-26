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Автогаз за тиждень здешевшав на 30 копійок
15:46 26.01.2024 |
За тиждень з 19-го по 26 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,30 грн/л, до 27,60 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
У великих мережах вартість автогазу в середньому зменшилась на 0,07 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 0,25 грн/л.
Найнижчу ціну на газ – 25,90 грн/л – зафіксовано у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 коп./л. Крім тернопільчан, нижче від 26 грн/л реалізує автогаз тільки «Авантаж 7».
Зі слів ритейлерів, попит на газ у роздробі залишається низьким. «Якщо порівнювати з першими тижнями січня, то продажі стали трохи кращими, але порівняно з груднем реалізація впала на 20%», – кажуть в одній із мереж на півдні.
У мережі, яка працює на заході країни, теж зазначили, що реалізація порівняно з початком року поліпшилась. «Але порівняно з груднем ми фіксуємо сезонне зниження попиту десь на 10%», – додали в компанії.
Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають що ціни у роздробі продовжать зниження. «З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л, але найближчий тиждень-два навряд чи перетне межу 26 грн навіть у дискуаунтерів», – зазначили в одній із мереж.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19-го по 26 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,16
|
0,00
|
WOG
|
29,11
|
-0,05
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
Neftek
|
28,49
|
0,00
|
UPG
|
28,03
|
0,00
|
Рур груп
|
28,00
|
-1,50
|
KLO
|
27,69
|
-0,50
|
Shell
|
27,65
|
0,00
|
U.GO
|
27,53
|
-0,69
|
VST
|
27,40
|
-0,30
|
BVS
|
27,19
|
-0,50
|
Автотранс
|
27,18
|
-0,80
|
ZOG
|
27,00
|
-1,00
|
Кворум
|
26,98
|
-1,00
|
AMIC
|
26,91
|
-0,74
|
RLS
|
26,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,90
|
0,00
|
Ovis
|
26,79
|
-0,50
|
Катрал
|
26,77
|
-0,20
|
Авіас
|
26,71
|
-0,51
|
Rodnik
|
26,69
|
-0,80
|
Mango
|
26,69
|
-0,90
|
БРСМ-Нафта
|
26,61
|
-0,40
|
Chipo
|
26,52
|
-0,70
|
VostokGaz
|
26,49
|
-0,30
|
Luxwen
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
26,48
|
-0,50
|
Marshal
|
26,40
|
-0,88
|
Олас
|
26,30
|
-0,69
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
Green Wave
|
25,90
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
27,60
|
-0,30
|
|
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