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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту опускаються, але завершують тиждень максимальним зростанням з жовтня

 

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю, але завершують тиждень максимальним зростанням з жовтня.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:00 EET становить $81,91 за барель, що на $0,52 (0,63%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,72 (0,93%), до $76,64 за барель.

Напередодні обидва контракти подорожчали більш ніж на 3% і завершили торги на максимумах із кінця листопада. Цього тижня як Brent, так і WTI збільшилися в ціні більш ніж на 4%.

Ціни на нафту підвищувалися в січні на тлі посилення напруженості на Близькому Сході. Додаткову підтримку ринку цього тижня надали новини про падіння видобутку в США через морозну погоду, а також оголошені Китаєм заходи стимулювання економічної активності, які покращили настрій інвесторів щодо перспектив економіки КНР.

"Зусилля зі стримування атак на судна в Червоному морі не допомогли запобігти дестабілізації ситуації", - говорить аналітик IG Asia Pte Йіп Джун Ронг. У результаті трейдери почали закладати в ціни більш тривале збереження напруженості, зазначає експерт. Підтримку нафтовому ринку також надали дані про зниження запасів у США і сильний звіт про динаміку американського ВВП, резюмує аналітик.

З початку січня ціни на нафту зросли на 6,5-7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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