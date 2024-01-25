Trafigura планує використовувати кораблі, що працюють на аміаку

Глобальний гігант торгівлі сировинними товарами Trafigura поставив перед собою амбітну мету мати у своєму флоті щонайменше шість екологічних суден із нульовим викидом, що працюють на аміачному паливі, до 2030 року, щоб досягти 25% скорочення інтенсивності викидів парникових газів у своїх судноплавних операціях.

Як повідомляє Offshore Energy, Trafigura - одна з найбільших у світі фрахтувальників суден, відповідає за понад 5 000 рейсів на рік, керує 30 суднами, що належать їй, і контролює майже 360 суден.

Таким чином, ці шість кораблів становлять приблизно 18% флоту, яким зараз володіє Trafigura.

Мета значною мірою залежить від технічної можливості впровадження двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на аміаку, в морській промисловості.

Компанія є одним зі спонсорів розробки суднових двигунів на аміаку у співпраці з MAN Energy Solutions.

MAN ES прагне отримати комерційно доступний двотактний двигун на аміаку вже до 2024 року, а на 2025 рік - пакет модернізації для поступової реконструкції існуючих морських суден.