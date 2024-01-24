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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent біля $79,4 за барель

 

Помірне зниження цін на нафту триває вдень у середу в очікуванні даних про запаси енергоносіїв у США.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:24 EET знизилася на $0,13 (0,16%), до $79,42 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,07 (0,09%), до $74,30 за барель.

Напередодні Brent знизилася в ціні на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Як повідомив Американський інститут нафти (API) напередодні, запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 6,674 млн барелів.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв міністерство енергетики США оприлюднить в середу о 17:30 EET. Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 3 млн барелів, запаси бензину зросли на 1 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 81 тис. барелів.

"На фундаментальному рівні загрози постачань залишаються підвищеними вже кілька місяців на тлі конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході, але побоювання щодо зниження споживчого попиту утримували ціни на нафту поблизу нижньої межі торгового діапазону більшу частину четвертого кварталу минулого року", - зазначив редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.

За його словами, динаміка ринку почала змінюватися минулого тижня завдяки призупиненню видобутку в Північній Дакоті через холоди й пожежі на терміналі в Усть-Лузі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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